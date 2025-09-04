jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 12:01
Salta.

Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero.

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. (foto facebook)

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. (foto facebook)

La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos.

La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos.

En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación

En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación

Gendarmería Nacional realizó un procedimiento de alto impacto en el departamento San Martín, donde se incautaron más de 400 kilos de cocaína que eran trasladados en un camión Volvo. El hallazgo se concretó en Senda Hachada, sobre la Ruta Nacional N.º 34, tras meses de investigación que permitieron descubrir el modus operandi de una organización narcocriminal.

Lee además
Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo
Estaba oculta en muebles.

Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo
salvaron la vida de una bebe jujena que no podia respirar
Operativo.

Salvaron la vida de una bebé jujeña que no podía respirar

cocaína
Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. (foto facebook)

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. (foto facebook)

Operativos contra el narcotráfico

El operativo fue resultado de tres meses de trabajo encubierto por parte de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Aguaray”, que logró detectar cómo funcionaba la logística de la banda. La mecánica consistía en el ingreso de la droga al país en una camioneta, la asistencia de un vehículo puntero y el posterior transporte del cargamento dentro de los neumáticos de un camión.

Al momento de la detención, los efectivos intervinieron simultáneamente una Volkswagen Amarok y el camión Volvo FH420. Durante la inspección, el can detector de narcóticos marcó irregularidades en siete ruedas duales y de auxilio. En presencia de testigos, los uniformados abrieron los neumáticos y encontraron paquetes rectangulares que dieron positivo para cocaína: el peso total fue de 417 kilos 715 gramos.

Narcotráfico
La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos.

La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos.

Siete personas detenidas en el operativo contra el narcotráfico

Como consecuencia inmediata, fueron detenidas siete personas vinculadas a la organización. Posteriormente, se realizó un despliegue de siete allanamientos simultáneos: cuatro en la provincia de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí.

Narcotrafico
En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación

En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación

Secuestraron, armas y teléfonos satelitales

En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación. Además, se detuvo a un ciudadano más, totalizando ocho aprehendidos.

La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos, lo que refuerza la hipótesis sobre el método de transporte preferido de esta organización narcocriminal.

El magistrado interviniente ordenó continuar con las pesquisas para determinar el alcance de la red y la conexión con otros cargamentos. Desde la fuerza destacaron que este golpe al narcotráfico representa un duro revés para la logística criminal en el norte del país, consolidando la presencia de Gendarmería en un corredor estratégico del tráfico de drogas hacia el centro y sur de Argentina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en Tucumán a dos mujeres que transportaban cocaína desde Jujuy en colectivo

Salvaron la vida de una bebé jujeña que no podía respirar

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Caso Matías Jurado: encontraron dos nuevos ADN de desaparecidos en la casa del presunto asesino serial

Lo que se lee ahora
Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Por  Federico Franco

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy
Atención.

Inspectores de tránsito dejarán de controlar el estacionamiento en San Salvador de Jujuy

Las dos nuevas víctimas. video
Jujuy.

Caso Matías Jurado: quiénes son las dos nuevas víctimas confirmadas del presunto asesino serial

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel