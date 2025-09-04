Gendarmería secuestró más de 400 kilos de cocaína ocultos en un camión

Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. (foto facebook) La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos. En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación

Gendarmería Nacional realizó un procedimiento de alto impacto en el departamento San Martín, donde se incautaron más de 400 kilos de cocaína que eran trasladados en un camión Volvo. El hallazgo se concretó en Senda Hachada, sobre la Ruta Nacional N.º 34, tras meses de investigación que permitieron descubrir el modus operandi de una organización narcocriminal.

cocaína Gendarmería incautó 417 kilos de cocaína en un camión Volvo en Senda Hachada. Hay ocho detenidos y allanamientos en Salta y Santiago del Estero. (foto facebook) Operativos contra el narcotráfico El operativo fue resultado de tres meses de trabajo encubierto por parte de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Aguaray”, que logró detectar cómo funcionaba la logística de la banda. La mecánica consistía en el ingreso de la droga al país en una camioneta, la asistencia de un vehículo puntero y el posterior transporte del cargamento dentro de los neumáticos de un camión.

Al momento de la detención, los efectivos intervinieron simultáneamente una Volkswagen Amarok y el camión Volvo FH420. Durante la inspección, el can detector de narcóticos marcó irregularidades en siete ruedas duales y de auxilio. En presencia de testigos, los uniformados abrieron los neumáticos y encontraron paquetes rectangulares que dieron positivo para cocaína: el peso total fue de 417 kilos 715 gramos.

Narcotráfico La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos. Siete personas detenidas en el operativo contra el narcotráfico Como consecuencia inmediata, fueron detenidas siete personas vinculadas a la organización. Posteriormente, se realizó un despliegue de siete allanamientos simultáneos: cuatro en la provincia de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí.

Narcotrafico En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación Secuestraron, armas y teléfonos satelitales En los procedimientos se secuestró una camioneta, un revólver con 11 municiones, un teléfono satelital, dos handys, seis celulares y documentación clave para la investigación. Además, se detuvo a un ciudadano más, totalizando ocho aprehendidos. La investigación también permitió vincular este caso con un operativo realizado en mayo de este año, cuando Gendarmería descubrió en una gomería abandonada 425 kilos de cocaína ocultos en neumáticos, lo que refuerza la hipótesis sobre el método de transporte preferido de esta organización narcocriminal. El magistrado interviniente ordenó continuar con las pesquisas para determinar el alcance de la red y la conexión con otros cargamentos. Desde la fuerza destacaron que este golpe al narcotráfico representa un duro revés para la logística criminal en el norte del país, consolidando la presencia de Gendarmería en un corredor estratégico del tráfico de drogas hacia el centro y sur de Argentina.

