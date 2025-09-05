En agosto detuvieron a casi 100 personas en Jujuy por narcotráfico

Foto ilustrativa.

La Policía de Jujuy informó en su reporte mensual que durante el mes de agosto sobre narcotráfico se realizaron 93 procedimientos en distintos puntos de la provincia, que incluyeron allanamientos y controles en la vía pública, plazas, parques y canchas en donde 94 personas fueron detenidas.

Los resultados fueron significativos: se secuestraron más de 109 dosis de pasta base, 54 kilos de cocaína, 4 kilos de marihuana, 795 kilos de hojas de coca y 22 plantines de cannabis.

Además, las fuerzas de seguridad incautaron $8.841.520 en efectivo, 131 celulares, 31 balanzas de precisión y 12 vehículos (7 autos, 3 camionetas y 2 motos). Con estas cifras, la valuación total de lo decomisado del 1 de agosto al 31 asciende a más de $1.151 millones.

