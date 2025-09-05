viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 17:53
Flagelo.

En agosto detuvieron a casi 100 personas en Jujuy por narcotráfico

Los procedimientos dejaron también un secuestro de drogas, dinero, vehículos y otros elementos con una valuación que supera los $1.151 millones de pesos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Los resultados fueron significativos: se secuestraron más de 109 dosis de pasta base, 54 kilos de cocaína, 4 kilos de marihuana, 795 kilos de hojas de coca y 22 plantines de cannabis.

image
Operativos por narcotr&aacute;fico en Jujuy.

Operativos por narcotráfico en Jujuy.

