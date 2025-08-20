miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 09:45
Operativo.

Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Un hombre fue detenido en Av. Italia. Llevaba la droga conocida como pasta base y pesaba sobre él una denuncia por violencia de género.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

En un procedimiento realizado por el Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Uno, un hombre de 40 años fue arrestado este martes al mediodía en la avenida Italia, cerca de las vías del tren, por portación de drogas. El hecho ocurrió a las 12:15 horas, cuando personal policial advirtió la presencia del sujeto, quien intentó huir al notar la patrulla y opuso resistencia antes de ser reducido.

violencia de genero: hay un incremento extraordinario en la cantidad de denuncias en jujuy
Justicia.

Violencia de Género: "Hay un incremento extraordinario en la cantidad de denuncias en Jujuy"
Narcomenudeo Foto ilustrativa
Interior.

Narcomenudeo: desbaratan dos búnkeres de drogas en San Pedro y Libertador

Hallazgo de droga

Durante la requisa, los efectivos encontraron una sustancia ilícita entre sus pertenencias. Ante ello, se solicitó la intervención de la división de Narcotráfico, que realizó la correspondiente prueba de campo. El resultado fue positivo para pasta base, confirmando la tenencia de drogas.

Pasta base - Imagen ilustrativa
Pasta base - Imagen ilustrativa

Pasta base - Imagen ilustrativa

Pedido judicial vigente

Además del hallazgo de estupefacientes, se constató que el hombre tenía un pedido de comparendo por una causa de violencia de género. Este antecedente agravó su situación legal, quedando inmediatamente a disposición de la justicia.

Puesto a disposición de la comisaría

El arrestado fue trasladado y quedó a cargo de la Comisaría Seccional 61°, donde se instruyen las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron la rápida acción policial, que permitió poner a disposición judicial a una persona requerida y retirar sustancias ilegales de las calles.

las condiciones del presunto asesino serial de jujuy para estar en el penal de gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Por  Analía Farfán

