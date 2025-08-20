Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

En un procedimiento realizado por el Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Uno, un hombre de 40 años fue arrestado este martes al mediodía en la avenida Italia, cerca de las vías del tren, por portación de drogas. El hecho ocurrió a las 12:15 horas, cuando personal policial advirtió la presencia del sujeto, quien intentó huir al notar la patrulla y opuso resistencia antes de ser reducido.

Hallazgo de droga Durante la requisa, los efectivos encontraron una sustancia ilícita entre sus pertenencias. Ante ello, se solicitó la intervención de la división de Narcotráfico, que realizó la correspondiente prueba de campo. El resultado fue positivo para pasta base, confirmando la tenencia de drogas.

Pasta base - Imagen ilustrativa Pasta base - Imagen ilustrativa Pedido judicial vigente Además del hallazgo de estupefacientes, se constató que el hombre tenía un pedido de comparendo por una causa de violencia de género. Este antecedente agravó su situación legal, quedando inmediatamente a disposición de la justicia.

Puesto a disposición de la comisaría El arrestado fue trasladado y quedó a cargo de la Comisaría Seccional 61°, donde se instruyen las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza destacaron la rápida acción policial, que permitió poner a disposición judicial a una persona requerida y retirar sustancias ilegales de las calles.

