32 detenidos y más de 34 mil dosis incautadas en una semana en Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy presentó un detallado informe semanal que da cuenta de 32 detenidos en 29 procedimientosrealizados por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, junto a la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia de Delitos Complejos de la Policía provincial.
Estas acciones operativas se llevaron a cabo en diversos puntos estratégicos de la provincia y responden a investigaciones iniciadas principalmente a partir de datos aportados por la ciudadanía, mayormente a través del Centro de Denuncias Anónimas del MPA.
Informe completo del MPA
Como resultado de estos procedimientos, se logró la detención de 32 personas vinculadas a la venta y distribución ilegal de estupefacientes, destacándose la eficacia del trabajo interinstitucional y la colaboración de la población.
Las fuerzas intervinientes secuestraron un importante volumen de drogas que evidencia la magnitud de la operación y su impacto en la lucha contra el narcomenudeo:
-
17.805 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.
-
16.201 dosis de marihuana.
-
$3.038.070 en efectivo, presumiblemente derivados del comercio ilícito.
En total, se evitó la circulación de aproximadamente 34.000 dosis individuales de sustancias estupefacientes, cifra que representa un golpe significativo a las redes de venta minorista que afecta la seguridad y salud pública en la provincia.
