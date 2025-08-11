32 detenidos y más de 34 mil dosis incautadas en una semana en Jujuy

32 detenidos en una semana en Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy presentó un detallado informe semanal que da cuenta de 32 detenidos en 29 procedimientosrealizados por la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, junto a la Dirección General de Narcotráfico y la Agencia de Delitos Complejos de la Policía provincial.

Estas acciones operativas se llevaron a cabo en diversos puntos estratégicos de la provincia y responden a investigaciones iniciadas principalmente a partir de datos aportados por la ciudadanía, mayormente a través del Centro de Denuncias Anónimas del MPA.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mpa Jujuy (@mpajujuyoficial) Informe completo del MPA Como resultado de estos procedimientos, se logró la detención de 32 personas vinculadas a la venta y distribución ilegal de estupefacientes, destacándose la eficacia del trabajo interinstitucional y la colaboración de la población.

Las fuerzas intervinientes secuestraron un importante volumen de drogas que evidencia la magnitud de la operación y su impacto en la lucha contra el narcomenudeo:

17.805 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

16.201 dosis de marihuana.

$3.038.070 en efectivo, presumiblemente derivados del comercio ilícito. En total, se evitó la circulación de aproximadamente 34.000 dosis individuales de sustancias estupefacientes, cifra que representa un golpe significativo a las redes de venta minorista que afecta la seguridad y salud pública en la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







