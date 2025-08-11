lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 19:40
Narcomenudeo.

32 detenidos y más de 34 mil dosis incautadas en una semana en Jujuy

El Ministerio Público de la Acusación informa 29 procedimientos realizados gracias a denuncias ciudadanas, con el secuestro de cocaína, marihuana y miles de pesos en efectivo.

Victoria Marín
Victoria Marín
32 detenidos en una semana en Jujuy

32 detenidos en una semana en Jujuy

Conferencia del MPA.
Investigación.

Hallazgo de restos óseos en una casa de Alto Comedero: hay un detenido
Caso Iara Rueda 
Judiciales.

Femicidio de Iara Rueda: el MPA pidió prisión perpetua para uno de los condenados

Estas acciones operativas se llevaron a cabo en diversos puntos estratégicos de la provincia y responden a investigaciones iniciadas principalmente a partir de datos aportados por la ciudadanía, mayormente a través del Centro de Denuncias Anónimas del MPA.

Embed

Informe completo del MPA

Como resultado de estos procedimientos, se logró la detención de 32 personas vinculadas a la venta y distribución ilegal de estupefacientes, destacándose la eficacia del trabajo interinstitucional y la colaboración de la población.

Las fuerzas intervinientes secuestraron un importante volumen de drogas que evidencia la magnitud de la operación y su impacto en la lucha contra el narcomenudeo:

  • 17.805 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base.

  • 16.201 dosis de marihuana.

  • $3.038.070 en efectivo, presumiblemente derivados del comercio ilícito.

En total, se evitó la circulación de aproximadamente 34.000 dosis individuales de sustancias estupefacientes, cifra que representa un golpe significativo a las redes de venta minorista que afecta la seguridad y salud pública en la provincia.

