Femicidio de Iara Rueda: el MPA pidió prisión perpetua para uno de los condenados

Críticas a la interpretación judicial y defensa del derecho de las víctimas

En su escrito, el Procurador General cuestionó la aplicación automática de la reducción de pena y el uso de jurisprudencia sin considerar el caso particular. Afirmó que el tribunal no valoró adecuadamente la brutalidad del hecho ni los derechos de la víctima y su familia. “No hubo ponderación proporcional entre el daño causado y la respuesta penal”, expresó Lello Sánchez.

Además, remarcó que la prisión perpetua no es inconstitucional para menores de 18 años si existe posibilidad de excarcelación, tal como prevé el artículo 13 del Código Penal argentino. “Pretender que toda pena perpetua a menores es inconstitucional es desconocer el texto mismo de los tratados internacionales”, agregó.

Reclamo por una audiencia pública y el derecho a ser oídos

El recurso también critica que durante el proceso no se haya convocado a una audiencia pública, lo que impidió que los padres de Iara fueran escuchados ante la Corte, vulnerando sus derechos como familiares de la víctima.

“La familia de Iara no fue escuchada. Sus derechos como deudos fueron invisibilizados. Una sentencia que no contempla el dolor irreparable de una familia, que no valora adecuadamente el contexto de violencia de género y que aplica una reducción automática sin fundamentos, no puede ser considerada justa ni constitucional”, sostuvo el titular del MPA.

Un pedido por justicia proporcional y con perspectiva de género

El Ministerio Público reafirmó su deber de defender la legalidad y el interés general, y remarcó que la pena debe ser proporcional al daño causado. Citando doctrina nacional e internacional, el recurso sostiene que solo una condena de prisión perpetua reflejaría adecuadamente la gravedad del crimen y el impacto sobre la sociedad.