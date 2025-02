Caso Iara Rueda: "Me canse de pedir que lo trasladen, basta de privilegios"

Iara Rueda tenía 16 años y el 23 de septiembre de 2020 salió de su casa en su bicicleta alrededor de las 19 horas, camino a una parada de colectivo en el barrio San José, en Palpalá. Pero no volvió. Su cuerpo fue hallado cinco días después , el 28 de septiembre, en un descampado del barrio 2 de abril luego de un operativo de rastrillaje.

"Los jueces tomaron la decisión de que ellos consideraban que 15 años están bien dados, es una instancia más que hemos pasado, de todas maneras esto no significa que yo me quede tranquila, si bien voy a tratar de conservar la calma, como se lo prometí a mi hija, la mamá está presente y la mamá va a seguir luchando, esto no termina hasta que se agota lo último de lo último", agregó Mónica.