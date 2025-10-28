Un policía motorizado perdió el control, cayó en Ruta 9 y está fuera de peligro

Accidente en Ruta 9

En la mañana inestable de este martes 28 de octubre, un policía motorizado perdió el control en la cinta asfáltica mojada sobre Ruta 9, a la altura de la terminal de ómnibus. Aparentemente, el agente no presentaría heridas de gravedad, ya que logró levantarse por sus propios medios.

Un policía motorizado cayó sobre Ruta 9 Un policía que circulaba en motocicleta por Ruta 9, desde el sector del barrio Sargento Cabral hasta la intersección con Ruta 66, perdió el control del rodado, cayendo posteriormente sobre la cinta asfáltica mojada. Presuntamente, las circunstancias climáticas de la mañana de este martes, habrían provocado el accidente.

Según indicaron fuentes que estaban en el lugar, el agente fue asistido por otros compañeros, quienes lo ayudaron a ponerse de pie. En principio, no presentaría heridas de gravedad y se habría retirado de la zona sin asistencia médica.

