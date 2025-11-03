Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps

Una mujer de 24 años protagonizó un violento choque en la zona de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy el sábado por la noche. Según informó el Comisario Pablo Herrera, jefe de prensa de la Policía de la Provincia, la conductora tenía 1,81 gramos de alcohol en sangre. Recordemos que en Jujuy existe la Ley de "Tolerancia Cero al Volante".

Embed - Crio Mayor Pablo Herrera Silvetti - Prensa de la Policía Impactante accidente en la vieja terminal de Jujuy El siniestro se registró alrededor de las 23.30 hs. del sábado 1 de noviembre, en la intersección de avenida Éxodo y calle Dorrego, uno de los sectores con mayor circulación vehicular durante los fines de semana. La joven conducía un Volkswagen Gol Tren gris cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado.

Como consecuencia, el vehículo terminó impactando contra otro auto, también un Gol Tren pero de color rojo, y posteriormente colisionó con una Renault Duster que estaba estacionada sobre la avenida. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron importantes.

zona vieja terminal jujuy.jpg Zona de la Vieja Terminal - una muer chocó (foto ilustrativa) Test de alcoholemia positivo y actuaciones judiciales Tras el accidente, personal policial y de tránsito municipal acudieron al lugar. Al realizarle el test de alcoholemia, se constató que la conductora tenía 1,81 de alcohol en sangre, valor considerado grave según la legislación vigente.

El Comisario Herrera confirmó que se iniciaron las actuaciones judiciales y contravencionales correspondientes por infracción a la Ley de Tolerancia Cero y por conducción peligrosa. Además, el vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal. Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que los controles se intensifican durante los fines de semana y en zonas céntricas. Este hecho se suma a otros episodios registrados en la provincia durante el fin de semana, con detenidos, heridos y víctimas fatales, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en Jujuy.

