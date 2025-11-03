lunes 03 de noviembre de 2025

3 de noviembre de 2025 - 11:08
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Una joven de 24 años chocó contra dos autos en la zona de la vieja terminal de Jujuy. Tenía 1,81 gramos de alcohol en sangre al momento del accidente.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps

Embed - Crio Mayor Pablo Herrera Silvetti - Prensa de la Policía

Impactante accidente en la vieja terminal de Jujuy

El siniestro se registró alrededor de las 23.30 hs. del sábado 1 de noviembre, en la intersección de avenida Éxodo y calle Dorrego, uno de los sectores con mayor circulación vehicular durante los fines de semana. La joven conducía un Volkswagen Gol Tren gris cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado.

Como consecuencia, el vehículo terminó impactando contra otro auto, también un Gol Tren pero de color rojo, y posteriormente colisionó con una Renault Duster que estaba estacionada sobre la avenida. Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque los daños materiales fueron importantes.

zona vieja terminal jujuy.jpg
Zona de la Vieja Terminal - una muer chocó (foto ilustrativa)

Zona de la Vieja Terminal - una muer chocó

(foto ilustrativa)

Test de alcoholemia positivo y actuaciones judiciales

Tras el accidente, personal policial y de tránsito municipal acudieron al lugar. Al realizarle el test de alcoholemia, se constató que la conductora tenía 1,81 de alcohol en sangre, valor considerado grave según la legislación vigente.

El Comisario Herrera confirmó que se iniciaron las actuaciones judiciales y contravencionales correspondientes por infracción a la Ley de Tolerancia Cero y por conducción peligrosa. Además, el vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol, recordando que los controles se intensifican durante los fines de semana y en zonas céntricas.

Este hecho se suma a otros episodios registrados en la provincia durante el fin de semana, con detenidos, heridos y víctimas fatales, lo que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en Jujuy.

