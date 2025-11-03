Estudiantes de Maimará en el Desafío ECO YPF 2025: cómo apoyarlos

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Gral. Manuel Belgrano" de Maimará , participarán en el Desafío ECO YPF 2025 , que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

Best Tourism. Eligieron a Maimará como uno de los pueblos más lindos del mundo

Policiales. Estafa millonaria en Maimará: cayó en un falso servicio y le robaron más de $1.000.000

Los jóvenes pueden recibir apoyo antes del inicio de la competencia, ya que cada like que reciban les servirá para avanzar en la grilla de la competencia . Para la ayuda se debe ingresar a este enlace y darle "Me Gusta" al auto 127 .

Es importante resaltar que solo cuentan los “Me Gusta” , y que no valen ni los comentarios ni ningún otro tipo de reacciones. La votación estará abierta hasta un día antes del inicio de la competencia , es decir el viernes 7 de noviembre.

Estudiantes de Maimara en el Desafío ECO YPF 2025 Estudiantes de Maimara en el Desafío ECO YPF 2025

Qué es el Desafío ECO YPF 2025

Esta convocatoria está destinada a equipos de escuelas técnicas secundarias de los últimos años de las especialidades de Automotores, Energía, Energía Eléctrica, Energías Renovables, Electrónica, Electromecánica y Mecánica.

Fundación YPF otorgará becas a los 23 equipos ganadores según el orden de mérito del concurso, que incluye la inscripción a la competencia, el kit para el armado de auto eléctrico, y el hospedaje de 10 integrantes de cada equipo (8 estudiantes y 2 docentes) durante los días que se desarrolle la competencia.

Las Bases y Condiciones establecen la inclusión obligatoria de al menos una piloto femenina para una de las carreras a disputar, dentro de los tres que autoriza este reglamento. En caso de que un establecimiento educativo no cuente con estudiantes mujeres, podrá integrarse con otra escuela incorporando una estudiante de esta.

Es una iniciativa educativa que busca fomentar el aprendizaje práctico y el desarrollo de tecnologías sostenibles entre los jóvenes, y que consta de que cada equipo participante debe construir un auto eléctrico de emisión cero a partir de un kit estándar, aplicando sus conocimientos en mecánica, electricidad, electrónica y diseño.

Maimará sede del EcoRACE 2025

En esa ciudad se hizo la tercera carrera de prototipos de autos eléctricos EcoRACE 2025. Fue el "III Encuentro Regional y Binacional de Conocimiento Técnico", evento que fue organizado por la Escuela de Educación Técnica N°1 "Gral. Manuel Belgrano" de Maimará.

Estuvieron presentes escuelas técnicas de nuestra provincia y Salta. Hubo dos pruebas, una de velocidad para pilotos masculinos y femeninos, y la segunda fue de regularidad mixta con cambio de piloto en la tercera vuelta.