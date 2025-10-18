sábado 18 de octubre de 2025

18 de octubre de 2025 - 08:12
El más lindo.

Carlos Sadir y la distinción a Maimará: "Esto nos pone en los ojos del mundo"

El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, se mostró orgulloso por la distinción internacional que recibió Maimará.

Por  Claudio Serra
Maimará conquistó la máxima distinción internacional siendo ganador del certamen Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo, anuncio que se hizo en Huizhou, China. Carlos Sadir destacó la distinción. “Muy contentos”, aseguró.

ONU Turismo, máximo organismo internacional que representa al sector turístico, otorga este galardón a los pueblos que son referentes en el desarrollo sostenible, la preservación cultural y la gestión responsable del turismo rural.

Tras felicitar a Maimará, Sadir destacó al pueblo por “toda su gente, la gastronomía y la historia. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que significa Jujuy. Esto nos pone de nuevo, sobre todo a Maimará, pero a toda la provincia, en los ojos del mundo”.

“Creo que en general Jujuy tiene una belleza increíble, tiene una gente también increíble, tenemos una historia y toda una cultura de gastronomía para mostrar”, indicó y destacó que “me parece que eso ha sido valorizado”.

La localidad jujeña sobresalió entre 270 candidatos de 65 países, logrando un hito histórico. “Esto le va a dar una visibilidad enorme y seguramente servirá para potenciar el turismo, que es lo que todos buscamos y además necesita Jujuy y Maimará”, indicó el Gobernador de la provincia.

Tradición, tierra y comunidad en Maimará

La vida de Maimará gira en torno al río Grande y a la Pachamama, con una fuerte presencia de la agricultura familiar. En sus tierras fértiles se cultivan hortalizas, flores y verduras, además de vides destinadas a la producción de vinos de altura, un rubro que crece año tras año.

El pueblo mantiene vivas las celebraciones ancestrales como la ofrenda a la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval Quebradeño, que atraen a visitantes de todo el país. Su identidad combina raíces indígenas, tradición agrícola y hospitalidad, elementos clave para su reconocimiento internacional.

El pueblo conserva su arquitectura tradicional y su ritmo pausado, rodeado de montañas de colores y campos cultivados. Cada calle refleja el espíritu comunitario de la Quebrada, donde el visitante puede compartir costumbres, gastronomía y paisajes únicos.

