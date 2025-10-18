Carlos Sadir y la distinción a Maimará: “Esto nos pone en los ojos del mundo”

Maimará conquistó la máxima distinción internacional siendo ganador del certamen Best Tourism Villages 2025 de ONU Turismo , anuncio que se hizo en Huizhou, China. Carlos Sadir destacó la distinción. “Muy contentos”, aseguró.

ONU Turismo, máximo organismo internacional que representa al sector turístico, otorga este galardón a los pueblos que son referentes en el desarrollo sostenible, la preservación cultural y la gestión responsable del turismo rural .

Tras felicitar a Maimará, Sadir destacó al pueblo por “toda su gente, la gastronomía y la historia. Creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que significa Jujuy . Esto nos pone de nuevo, sobre todo a Maimará, pero a toda la provincia, en los ojos del mundo”.

“Creo que en general Jujuy tiene una belleza increíble, tiene una gente también increíble, tenemos una historia y toda una cultura de gastronomía para mostrar”, indicó y destacó que “me parece que eso ha sido valorizado”.

La localidad jujeña sobresalió entre 270 candidatos de 65 países, logrando un hito histórico. “Esto le va a dar una visibilidad enorme y seguramente servirá para potenciar el turismo, que es lo que todos buscamos y además necesita Jujuy y Maimará”, indicó el Gobernador de la provincia.

Tradición, tierra y comunidad en Maimará

La vida de Maimará gira en torno al río Grande y a la Pachamama, con una fuerte presencia de la agricultura familiar. En sus tierras fértiles se cultivan hortalizas, flores y verduras, además de vides destinadas a la producción de vinos de altura, un rubro que crece año tras año.

Maimará Maimará.

El pueblo mantiene vivas las celebraciones ancestrales como la ofrenda a la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval Quebradeño, que atraen a visitantes de todo el país. Su identidad combina raíces indígenas, tradición agrícola y hospitalidad, elementos clave para su reconocimiento internacional.

El pueblo conserva su arquitectura tradicional y su ritmo pausado, rodeado de montañas de colores y campos cultivados. Cada calle refleja el espíritu comunitario de la Quebrada, donde el visitante puede compartir costumbres, gastronomía y paisajes únicos.