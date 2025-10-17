Eligieron a Maimará como uno de los pueblos más lindos del mundo

El pueblo de Maimará , ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca , fue distinguido por Naciones Unidas Turismo como uno de los “Best Tourism Villages 2025” , el programa internacional que premia a las comunidades rurales con mayor compromiso con la sostenibilidad, la preservación cultural y el desarrollo local. El anuncio se realizó en Huzhou, provincia de Zhejiang, China , durante la asamblea anual del organismo.

Maimará comparte el reconocimiento con Colonia Carlos Pellegrini , en Corrientes. Ambas fueron seleccionadas entre cientos de destinos del mundo que aspiran a integrar esta red global de turismo rural, que ya reúne a más de 150 pueblos reconocidos por su excelencia turística y su identidad local.

El galardón consolida a la Quebrada de Humahuaca , declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO , como uno de los principales atractivos del norte argentino. Maimará, con poco más de 3.500 habitantes , se encuentra recostada al pie de la Paleta del Pintor , uno de los paisajes más emblemáticos de la provincia.

Tradición, tierra y comunidad

La vida de Maimará gira en torno al río Grande y a la Pachamama, con una fuerte presencia de la agricultura familiar. En sus tierras fértiles se cultivan hortalizas, flores y verduras, además de vides destinadas a la producción de vinos de altura, un rubro que crece año tras año.

El pueblo mantiene vivas las celebraciones ancestrales como la ofrenda a la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval Quebradeño, que atraen a visitantes de todo el país. Su identidad combina raíces indígenas, tradición agrícola y hospitalidad, elementos clave para su reconocimiento internacional.

"Es un día muy importante"

Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, expresó su satisfacción por el reconocimiento internacional a Maimará con las siguientes declaraciones: “Es un día muy importante. Este logro posiciona a Maimará y a Jujuy en el escenario mundial una vez más, y representa mucho para toda la Quebrada de Humahuaca y la provincia".

“El pueblo tendrá una promoción internacional sin precedentes. Es un lugar con gran potencial turístico, que refleja la identidad de nuestra gente y la riqueza natural del norte", indicó.

“Maimará es fácilmente accesible, forma parte del corredor de la Quebrada y del recorrido del Tren Solar, con atractivos únicos que no tienen otros pueblos”, agregó y subrayó: “Históricamente, Maimará nos tiene acostumbrados a muchos eventos culturales y comunitarios. Ahora sumará un perfil internacional muy potente gracias a este reconocimiento.”

“Queremos destacar que no es un destino caluroso, como muchas veces se piensa. Estamos trabajando para romper ese mito y promover una información más precisa para los visitantes", puntualizó.

“Este reconocimiento no solo beneficia a Maimará, sino que favorece también a otros destinos turísticos de Jujuy, que se verán potenciados a partir de esta distinción", finalizó.

El programa Best Tourism Villages

La iniciativa de ONU Turismo distingue a los pueblos que promueven el turismo rural sostenible y la preservación del patrimonio natural y cultural. Para ser considerados, deben tener menos de 15 mil habitantes y conservar actividades tradicionales como agricultura, ganadería o artesanías.

Argentina suma ahora siete pueblos reconocidos con este sello: Trevelin (Chubut), La Carolina (San Luis), Caviahue-Copahue (Neuquén), Villa Tulumba (Córdoba), Caspalá (Jujuy), Gaiman (Chubut) y Maimará (Jujuy), que se suma como nuevo exponente del turismo responsable en el norte del país.

Maimará cuenta con varios lugares muy lindos y llenos de historia para conocer.

Otros pueblos destacados

Durante la ceremonia también se anunció un programa de mejora (“upgrade”) para San Javier - Yacanto, en Córdoba, que recibirá asistencia técnica para fortalecer su desarrollo turístico y aspirar al reconocimiento internacional en futuras ediciones.

El ministro Daniel Scioli participó del acto de anuncio y destacó el papel del turismo rural como motor de crecimiento para las comunidades del interior.

Maimará, un destino con alma jujeña

El pueblo conserva su arquitectura tradicional y su ritmo pausado, rodeado de montañas de colores y campos cultivados. Cada calle refleja el espíritu comunitario de la Quebrada, donde el visitante puede compartir costumbres, gastronomía y paisajes únicos.

El reconocimiento internacional reafirma la proyección de Maimará como referente del turismo rural del norte argentino, un destino que conjuga cultura viva, naturaleza y tradición.

