viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 13:47
Best Tourism.

El orgullo de los vecinos de Maimará: "Esta tierra es la más bonita del mundo"

Vecinos y turistas expresaron su alegría tras el anuncio de Naciones Unidas Turismo que distinguió a Maimará entre los “Best Tourism Villages 2025”.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Maimará.

Maimará.

El pueblo de Maimará, en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, vive un día de emoción tras recibir la distinción de Naciones Unidas Turismo como uno de los Best Tourism Villages 2025. El anuncio se conoció durante la asamblea anual del organismo internacional celebrada en Huzhou, China, y destacó a la localidad jujeña por su compromiso con la sostenibilidad, la cultura y el desarrollo local.

Maimará comparte la distinción con Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, y pasa a integrar una red global de más de 150 destinos reconocidos por su identidad rural y su trabajo en el turismo responsable. En las calles, las familias, los estudiantes y los visitantes coincidieron en un mismo sentimiento: orgullo y emoción por este logro histórico.

“Somos nacidas en los cerros y no queremos olvidar nuestras costumbres”

Las vecinas Alejandra Amante y Dominga Giménez resumieron el sentir de toda la comunidad. “Esta tierra muy hermosa tiene sus cerros multicolores, acá está la alegría, el carnaval, la cultura. Somos nacidas en los cerros y no queremos olvidar nuestras costumbres”, contaron con una sonrisa.

El paisaje de la Paleta del Pintor acompañó una jornada especial. “Esta tierra es la más bonita del mundo. Sentimos que tenemos un lugar muy bonito, nuestro corazón sale, una gran alegría. Queremos que se mantengan las costumbres. Que viva Maimará”, agregaron emocionadas.

El turismo celebra la magia del pueblo

Los turistas que llegaron desde distintos puntos del país también compartieron su admiración. Dos mujeres oriundas de Buenos Aires destacaron la tranquilidad del lugar: “Es la primera vez que vengo, estoy alucinada con los paisajes, los colores, la gente. Las personas te cruzan y te saludan. Se siente una paz impresionante”.

Otra visitante agregó: “Es bastante relajante, nunca vi montañas con tantos colores. Un paisaje más lindo que otro”.

Desde Río Negro, una mujer que recorría la Quebrada se enteró de la noticia en pleno viaje. “Hoy nos enteramos en el tren que fue elegido el pueblo del mundo. Es una belleza total, me encantó todo lo que pude recorrer. Es encantador. Es la segunda vez que vengo, me encantó y volví. Me encanta Jujuy”, contaron entre fotos y aplausos.

Maimará
Maimará.

Maimará.

Una emoción que se siente en cada esquina

La alegría se expandió entre los vecinos. Una habitante del pueblo expresó: “Esta mañana sentí una cosa hermosa en el pecho cuando me enteré. Estamos felices”.

Los estudiantes también participaron del festejo espontáneo. “Mucha felicidad porque somos todos de acá. Mucha emoción porque es donde estamos siempre. Es un lugar tranquilo, no hay mucha gente”, dijeron.

