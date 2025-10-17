"Estamos todos los maimareños muy contentos": Maimará fue elegida entre los pueblos más lindos del mundo

Maimará fue reconocida por Naciones Unidas Turismo como uno de los pueblos más lindos del mundo. El anuncio se realizó en China , durante la asamblea anual.

El pueblo de Maimará , en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, vive horas de emoción luego de ser elegido por Naciones Unidas Turismo como uno de los Best Tourism Villages 2025 , el programa que distingue a las comunidades rurales con mayor compromiso con la sostenibilidad, la preservación cultural y el desarrollo local.

El reconocimiento fue anunciado durante la asamblea anual del organismo realizada en Huzhou, China , y coloca a Maimará entre los pueblos más lindos del mundo junto a Colonia Carlos Pellegrini , en Corrientes.

“ Estamos todos los maimareños muy contentos . Es un día muy especial para nuestra comunidad”, expresó Martín Ramos , presidente del Concejo Deliberante de Maimará, en diálogo con TodoJujuy.com.

“Desde temprano estamos en comunicación con nuestra intendente Susana, celebrando un logro muy importante que ha obtenido todo el pueblo”, agregó.

Ramos resaltó que este reconocimiento es fruto de un proceso sostenido:

“Venimos trabajando desde hace tiempo. Susana está enfocada en cada una de las áreas, nosotros desde el Concejo Deliberante, y todo el equipo del Ejecutivo. Hoy Maimará se posiciona como un lugar determinante para la provincia, el país y el mundo”. “Venimos trabajando desde hace tiempo. Susana está enfocada en cada una de las áreas, nosotros desde el Concejo Deliberante, y todo el equipo del Ejecutivo. Hoy Maimará se posiciona como un lugar determinante para la provincia, el país y el mundo”.

El funcionario también destacó la importancia del trabajo conjunto:

“Estamos a la vista de todo el mundo. Hay cosas que seguir corrigiendo, pero debemos involucrarnos todos —la sociedad, el Concejo, el Ejecutivo— para seguir creciendo y dejar lo mejor parado a nuestro pueblo”. “Estamos a la vista de todo el mundo. Hay cosas que seguir corrigiendo, pero debemos involucrarnos todos —la sociedad, el Concejo, el Ejecutivo— para seguir creciendo y dejar lo mejor parado a nuestro pueblo”.

Tradición, tierra y comunidad

Maimará, con poco más de 3.500 habitantes, se encuentra recostada al pie de La Paleta del Pintor, uno de los paisajes más emblemáticos de Jujuy. Su vida gira en torno al río Grande y a la Pachamama, con fuerte presencia de la agricultura familiar y una identidad que combina raíces indígenas, tradición agrícola y hospitalidad.

El reconocimiento generó una ola de alegría en toda la comunidad. “Hubo una emoción tremenda. Esta mañana estuvimos con los chicos, con gente de la cultura, el turismo y nuestras tradiciones. Todos estamos muy emocionados”, contó Ramos.

Con este galardón, Maimará se suma a una red global que reúne a más de 150 pueblos del mundo reconocidos por su excelencia turística y su identidad local. Para los maimareños, el premio consolida a la Quebrada de Humahuaca como uno de los grandes atractivos del norte argentino y refuerza el orgullo de pertenecer a una tierra que sigue creciendo con esfuerzo y comunidad.