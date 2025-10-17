viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 10:24
Farándula.

Quién es el novio de Natalie Pérez y por qué Mario Pergolini reaccionó al enterarse

La intérprete decidió despejar cualquier incógnita, y el presentador no ocultó la impresión que le generó la revelación. “Me acabo de dar cuenta”, admitió.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Una relación que comenzó en el teatro y se trasladó al plano personal.

Natalie Pérez protagonizó un divertido ida y vuelta con Mario Pergolini en Otro día perdido. La cantante se mostró visiblemente enamorada y sorprendió al conductor cuando él descubrió quién es su pareja. “Acabo de caer”, admitió Mario. “¿Qué haces con tu tiempo de ocio?”, preguntó Pergolini.

Comunicaciones, veo películas como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra (el apodo que Mario le había puesto a la pareja de Natalie en broma por una foto) también juego”, respondió Pérez.

La reacción de Mario Pergolini al enterarse quién es el novio de Natalie Pérez.

“Te veo como media enamorada”, comentó el conductor. “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido, esta cartera. Mi suegra es La Flaca Escopeta”, le reveló Natalie a Mario.

“Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”, concluyó de inmediato Laila Roth. “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, me acabo de caer quién es el novio entonces”, reconoció Pergolini, atónito.

Quién es el novio de Natalie Pérez

En Agosto ya se había informado que Natalie Pérez volvió a encontrar el amor, y que esta vez era junto a Tomás Rottemberg, hijo del empresario teatral Carlos Rottemberg. Aunque ninguno de los dos confirmó la información, el rumor cobró fuerza en las últimas horas luego de que el periodista Gustavo Méndez ofreciera más precisiones.

“Primicia: Natalie Pérez y Tomás Rottemberg están saliendo”, escribió en su momento el comunicador Gustavo Méndez en su cuenta de Instagram, y añadió: “La exprotagonista de la obra Las cosas maravillosas y el productor del espectáculo empezaron a frecuentarse más allá del vínculo laboral, tienen mucha compatibilidad en gustos e intereses artísticos, y así se fueron enganchando”.

Natalie Pérez y Tomás Rottemberg están saliendo.

Y agregó: “Tomás es el hijo del histórico productor Carlos Rottemberg, dueños y programadores de las salas Multiteatro y MultiTabaris de calle Corrientes”.

Adrián Pallares relató que se puso en contacto con el joven, quien junto a su padre administra la principal compañía de teatros de Argentina. “Hablé con él porque lo conozco desde chico y cuando le pregunté por Natalie Pérez, me dijo que salieron un par de veces”, contó. “Y me dijo: 'No te lo voy a negar, tenemos algunos amigos en común‘”, completó.

