Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

La investigación por el crimen de la mujer que conmocionó a San Salvador de Jujuy continúa sumando pruebas clave. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Cussel, informó que la causa de la muerte de la mujer hallada sin vida en el barrio El Chingo fue un shock hemorrágico producto de múltiples heridas de arma blanca.

Según precisó el funcionario judicial, la víctima presentaba aproximadamente 14 heridas de arma blanca distribuidas en el abdomen, el pecho y el cuello, además de lesiones de defensa en ambas manos, lo que sugiere que intentó resistir el ataque.

La data de muerte y los avances en laboratorio Cussel explicó que la data de muerte aproximada es del 27 de septiembre, lo que indica que el crimen ocurrió varios días antes del hallazgo del cuerpo. Este dato refuerza la hipótesis de que la mujer habría permanecido sin vida durante un período prolongado dentro de la vivienda del barrio El Chingo.

El fiscal también confirmó que se levantaron muestras debajo de las uñas de la víctima, con el objetivo de determinar si existen restos genéticos del presunto agresor. “Eso demora en establecer el perfil de ADN”, detalló Cussel, aclarando que los análisis se encuentran en curso y serán determinantes para el avance de la causa.

Contexto del caso El hecho ocurrió a fines de septiembre y tuvo un desenlace trágico: el hijo de la víctima, principal sospechoso del ataque, murió horas después tras arrojarse del puente San Martín. Las primeras pericias indicaron que habría intentado incendiar la vivienda antes de huir del lugar. El fiscal reiteró que hasta el momento no existen denuncias previas de violencia intrafamiliar ni antecedentes médicos que indiquen episodios anteriores entre madre e hijo. La causa continúa bajo investigación mientras los peritos analizan los teléfonos celulares, la computadora y las pruebas genéticas obtenidas en la escena. Fuente: Fiscal del MPA, Diego Cussel.

