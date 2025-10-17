viernes 17 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de octubre de 2025 - 10:41
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

La mujer hallada sin vida en El Chingo sufrió 14 heridas de arma blanca, lesiones por defensa y se trabaja para determinar rastros de ADN bajo las uñas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

La investigación por el crimen de la mujer que conmocionó a San Salvador de Jujuy continúa sumando pruebas clave. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Diego Cussel, informó que la causa de la muerte de la mujer hallada sin vida en el barrio El Chingo fue un shock hemorrágico producto de múltiples heridas de arma blanca.

Lee además
matias noble: gimnasia de jujuy va a salir a buscar la victoria video
Primera Nacional.

Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"
Tras el temporal: Hubo muchos árboles caídos y complicaciones con el tendido eléctrico video
El día después.

Las consecuencias del temporal de ayer en Jujuy

Según precisó el funcionario judicial, la víctima presentaba aproximadamente 14 heridas de arma blanca distribuidas en el abdomen, el pecho y el cuello, además de lesiones de defensa en ambas manos, lo que sugiere que intentó resistir el ataque.

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo
Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo

Buscan ADN debajo de las uñas de la mujer que fue hallada sin vida en El Chingo

La data de muerte y los avances en laboratorio

Cussel explicó que la data de muerte aproximada es del 27 de septiembre, lo que indica que el crimen ocurrió varios días antes del hallazgo del cuerpo. Este dato refuerza la hipótesis de que la mujer habría permanecido sin vida durante un período prolongado dentro de la vivienda del barrio El Chingo.

El fiscal también confirmó que se levantaron muestras debajo de las uñas de la víctima, con el objetivo de determinar si existen restos genéticos del presunto agresor. “Eso demora en establecer el perfil de ADN”, detalló Cussel, aclarando que los análisis se encuentran en curso y serán determinantes para el avance de la causa.

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver

Contexto del caso

El hecho ocurrió a fines de septiembre y tuvo un desenlace trágico: el hijo de la víctima, principal sospechoso del ataque, murió horas después tras arrojarse del puente San Martín. Las primeras pericias indicaron que habría intentado incendiar la vivienda antes de huir del lugar.

El fiscal reiteró que hasta el momento no existen denuncias previas de violencia intrafamiliar ni antecedentes médicos que indiquen episodios anteriores entre madre e hijo. La causa continúa bajo investigación mientras los peritos analizan los teléfonos celulares, la computadora y las pruebas genéticas obtenidas en la escena.

Fuente: Fiscal del MPA, Diego Cussel.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Matías Noble: "Gimnasia de Jujuy va a salir a buscar la victoria"

Las consecuencias del temporal de ayer en Jujuy

Elecciones en Bolivia: cómo votan en el balotaje los bolivianos que viven en Jujuy

Elecciones en Bolivia: cómo votar en Jujuy

El Frente Jujuy Crece estuvo presente en El Talar por las personas con discapacidad

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto ilustrativa.
Educación.

¿Cuándo terminan las clases en Jujuy?

Alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy.
SMN.

Alerta naranja por fuertes tormentas eléctricas y granizo en Jujuy

Qué necesitaGimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido
Expectativa.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para ser semifinalista del Reducido

Homicidio seguido de suicidio. video
Jujuy.

El terrible caso del hombre que habría matado a su mamá y luego se tiró de un puente

El joven sospechoso de matar a su madre en El Chingo habría convivido más de 10 días con el cadáver
Parricidio.

Revelan detalles escalofriantes de la autopsia a la mujer que habría sido asesinada por su hijo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel