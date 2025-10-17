La palabra de Gimena Accardi sobre el romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Tras 18 años juntos , Gimena Accardi y Nicolás Vázquez decidieron tomar caminos distintos . Desde que confirmaron su ruptura a mediados de septiembre, ambos mantuvieron un perfil bajo y expresaron respeto mutuo al hablar del otro. No obstante, esta semana la actriz se animó a hablar públicamente por primera vez sobre el incipiente vínculo de su exmarido con Dai Fernández , su colega en la obra Rocky .

En diálogo con SQP ( América TV ), conducido por Yanina Latorre , Gimena se mostró serena , agradecida y centrada en su carrera . “ Estoy muy bien , trabajando mucho. Eso me tiene ocupada y feliz ”, comentó al inicio de la entrevista, mientras los panelistas destacaban su buena disposición . Ante la pregunta sobre si se sentía más recuperada tras la separación, respondió con calma: “ Sí, de a poco . La verdad es que sí, mejor”.

El instante más esperado llegó cuando la conductora le preguntó directamente cómo había reaccionado ante la noticia del romance entre Vázquez y Fernández. Con su habitual franqueza , Gimena no eludió la consulta: “ Si él está bien, yo estoy bien ”, afirmó. “Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, subrayó, reiterando su respeto hacia la relación.

En cuanto a la actriz con la que su ex comparte escenario, Accardi no escatimó elogios. “ Dai es un amor , una persona divina , hermosa y talentosa”, expresó con seguridad. “Siempre fueron muy amigos y entiendo que, en la contención que ambos se estuvieron dando, te podés enamorar o sentir cosas. Bien por ellos, me alegra”.

Sin mostrar rencor ni reproches, la actriz resaltó que su vínculo con su exmarido “fue una relación muy sana, y lo sigue siendo ahora”. Al referirse a la ruptura, se mostró clara: “El amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, una hermosa persona. Pasé 18 años siendo muy feliz con un hombre brillante que me hizo muy feliz también, y yo a él. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”.

Cordialidad y transparencia tras la separación

Cuando Yanina Latorre quiso profundizar y le consultó si en algún momento había sospechado un acercamiento previo entre ellos mientras trabajaban juntos, Accardi lo desmintió rotundamente: “Nunca jamás sospeché nada. Sé que es de ahora. Entiendo las especulaciones, es lógico porque laburan juntos, pero no tengo ninguna duda”.

Cuando Lizardo Ponce le preguntó si seguía en contacto con Nicolás Vázquez, Gimena aclaró que sí, aunque destacó que su relación es cordial y madura. “Tenemos una relación muy fluida, muy amorosa. Hablamos de la vida, de mil cosas. Después de 18 años, es lógico seguir comunicándonos”, explicó. Y al referirse a si coordinan lo que dicen en público, añadió: “No, confiamos mutuamente. Tengo confianza ciega en él sobre cómo va a hablar de mí, porque sé que no tiene nada malo para decir. Y él lo mismo conmigo”.

La actriz elogió a la nueva pareja de su exmarido y destacó el respeto mutuo que mantienen.

La actriz también descartó cualquier posibilidad de retomar el romance. “No creo que volvamos a estar juntos”, afirmó con calma. “Uno nunca sabe, pero no lo veo. En su momento soñábamos envejecer juntos, y eso fue real, por eso nos casamos y estuvimos 18 años. Pero ahora lo recordamos con felicidad, no con tristeza”.

Nicolás Vázquez sobre su relación actual

Al ser consultada sobre la posibilidad de encontrarse con Nicolás y su nueva pareja en distintos eventos, Gimena respondió con franqueza y buen humor: “Tampoco la pavada. No me juntaría con los dos, pero siempre buena onda. No tenemos hijos en común, así que no hay necesidad de mantener un vínculo cotidiano, pero si nos cruzamos, charlamos como si nada”. Entre risas, los panelistas la animaron a “disfrutar de la soltería”, a lo que ella replicó divertida: “No tengo tiempo, estoy trabajando muchísimo”.

Accardi aseguró que su vínculo con Vázquez sigue siendo cordial y descartó una reconciliación amorosa.

Por su parte, Nicolás Vázquez dialogó el fin de semana con Infama (América) y confirmó que mantiene un vínculo con Dai Fernández, aunque evitó definirlo con etiquetas. “No quiero ponerle título a nada, es algo que recién empieza”, señaló el actor, reconociendo por primera vez que su relación con la compañera de teatro supera la amistad.