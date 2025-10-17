viernes 17 de octubre de 2025

17 de octubre de 2025 - 09:43
Farándula.

Nico Vázquez salió a desmentir una noticia falsa respecto de su vida personal: ¿Qué dijo?

Tras su separación de Gimena Accardi, el actor confirmó públicamente su relación con su colega de Rocky y tuvo que salir a desmentir un rumor falso.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Nico Vàzquez, enojado por una falsa noticia.

Nico Vàzquez, enojado por una falsa noticia.

Pocos días después de hacer pública su relación con Dai Fernández, Nico Vázquez recurrió a sus redes sociales para manifestar su enojo frente a una noticia falsa que aseguraba que sería padre. “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa”, escribió el actor en una historia de Instagram.

En su descargo, Vázquez cuestionó el uso del clickbait y la propagación de información errónea en internet. “Esto es un ejemplo más de información falsa y engañosa; de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. “Ojalá que en algún momento esto cambie”, ya que es una falta de respeto”, expresó.

Nico Vàzquez, enojado por una falsa noticia.

El mensaje del actor llega en un momento personal positivo, tras haber oficializado su noviazgo con Dai Fernández, luego de su separación de Gimena Accardi.

Qué dijo Gimena Accardi sobre la nueva pareja de Nico Vázquez

Poco después de que Nico Vázquez confirmara su vínculo con Dai Fernández, Gimena Accardi habló en el programa SQP, conducido por Yanina Latorre, y compartió cómo vive la situación y qué opinión tiene sobre la nueva pareja de su ex.

Gimena Accardi habló del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández.

“Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico… Dai es un amor. Es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos… Me alegra”, aseguró la actriz.

Al ser consultada sobre los rumores que señalaban que la relación entre Nico y Dai habría comenzado mientras aún estaban juntos, Accardi aclaró: “Entiendo las especulaciones. Es lógico, laburan juntos, pero nunca jamás sospeché. No, no, y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora”.

Embed

