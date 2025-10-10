viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 13:11
Farándula.

Habló Dai Fernández y se refirió a los rumores de romance con Nico Vázquez

En una entrevista con LAM, la actriz explicó cómo está afrontando la atención de los medios desde que empezaron a relacionarla con el actor.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dai Fernández rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Nico Vázquez.

Dai Fernández decidió poner fin a los rumores y hablar directamente sobre su supuesta relación con Nico Vázquez. En una entrevista exclusiva con LAM, la actriz se mostró clara y categórica en sus palabras.

Dai Fernández y Nico Vázquez.

“No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, afirmó Dai, manteniéndose firme en su postura, durante la emisión del programa conducido por Ángel de Brito en América.

La actriz también detalló cómo maneja la atención de los medios: “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro”.

Además, resaltó el respaldo que recibe de su círculo cercano: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”.

Finalmente, sobre cómo se enteró de los comentarios sobre su vida personal, Dai concluyó: “Mamá me mandó (mensajes) y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”.

