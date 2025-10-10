Habló Dai Fernández y se refirió a los rumores de romance con Nico Vázquez

Dai Fernández rompió el silencio y habló de los rumores de romance con Nico Vázquez.

Dai Fernández decidió poner fin a los rumores y hablar directamente sobre su supuesta relación con Nico Vázquez. En una entrevista exclusiva con LAM, la actriz se mostró clara y categórica en sus palabras.

Dai Fernández y Nico Vázquez. “No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, afirmó Dai, manteniéndose firme en su postura, durante la emisión del programa conducido por Ángel de Brito en América.

Embed La actriz también detalló cómo maneja la atención de los medios: “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro”.

Además, resaltó el respaldo que recibe de su círculo cercano: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”.

