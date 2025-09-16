Rumores de embarazo: Marianela Mirra y José Alperovich esperarían su primer hijo

Después de varios días de especulaciones , se confirmó que Marianela Mirra espera su primer hijo junto a José Alperovich , el político que cumple prisión domiciliaria tras ser sentenciado a 16 años de cárcel por abuso contra su sobrina . La ex participante y ganadora de Gran Hermano , tiene 41 años , y el ex gobernador de Tucumán , 70.

Residen juntos en un departamento de Puerto Madero desde junio , luego de que Alperovich obtuviera el beneficio por su edad y condición de salud .

Marianela compartió la buena noticia con su amigo Gastón Trezeguet , revelando además que el embarazo fue posible mediante inseminación artificial . “Estoy esperando un bebé de José”, le comunicó Mirra a Gastón, anunciando así la espera de su primer hijo.

“Ella me lo contó con toda la alegría del mundo” , relató el también ex Gran Hermano, agregando que su amiga tiene actualmente dos meses de gestación. José Alperovich , por su parte, ya es padre de Gabriel , Sara , Mariana y Daniel , hijos de su matrimonio anterior con Beatriz Rojkés .

"Nunca hubo ruptura con José", dijo Mirra.

Marianela, además, se refirió a su mensaje de mediados de mayo, cuando había dado a entender que había terminado su relación con Alperovich con un “hasta acá llegué” en sus historias de Instagram. Aunque se llegó a comentar que la ruptura habría durado solo un mes, Mirra aclaró que, en realidad, nunca existió tal separación.

“Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, confesó Mirra a Trezeguet, recordando que en varias ocasiones había sido fotografiada visitando a su pareja mientras aún estaba detenido. Vale recordar que hace apenas una semana se había difundido la noticia de su embarazo durante el programa Puro Show (El Trece).

La reacción de Marianela Mirra ante la prensa

“La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich. Hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”, detalló Fernanda Iglesias tras confirmar la información con personal de la clínica especializada. No obstante, ante la ola de rumores, Marianela fue abordada por la prensa y reaccionó con evidente enojo: insultó al periodista de A la tarde (América TV) y se retiró de las cámaras.

Marianela Mirra y José Alperovich.

La influencer estaba sentada en la vereda cuando el móvil la sorprendió. “¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor!”, exclamó Mirra al percatarse de la presencia de las cámaras.

Después, se levantó y comenzó a alejarse rápidamente, mientras gritaba indignada: “Dejame en paz, sos un irrespetuoso, el acoso que tenés conmigo hace meses, ya desde cuando iba al penal”. Al ser abordada por el periodista sobre los rumores de que planeaba tener un hijo con Alperovich, Mirra respondió molesta sin detenerse: “No quiero aclarar nada, andate a la mier...”.

Marianela Mirra confirmó que está embarazada.

Cuando le consultaron sobre cómo estaba con José, la tucumana replicó con una expresión típica de su región: “¿Qué ping... te importa? ¿Quién sos? ¡Fijate en tu vida!”. Asimismo, Marianela diferenció a su actual pareja del exesposo de Wanda Nara en términos mediáticos: “No tenés respeto por nada, ni vos ni ningún periodista, en mi vida le aclaré nada a nadie, José no es Mauro Icardi”.