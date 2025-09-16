martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 09:23
Sorpresa.

Rumores de embarazo: Marianela Mirra y José Alperovich esperarían su primer hijo

La ex Gran Hermano espera su primer hijo por fertilización in vitro, mientras el exgobernador de Tucumán cumple prisión domiciliaria por abuso sexual.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Marianela Mirra está embarazada de su primer hijo con José Alperovich. &nbsp;

Marianela Mirra está embarazada de su primer hijo con José Alperovich.

 

Después de varios días de especulaciones, se confirmó que Marianela Mirra espera su primer hijo junto a José Alperovich, el político que cumple prisión domiciliaria tras ser sentenciado a 16 años de cárcel por abuso contra su sobrina. La ex participante y ganadora de Gran Hermano, tiene 41 años, y el ex gobernador de Tucumán, 70.

Lee además
Marianela Mirra, ex GH, contó que está de novia con José Alperovich.
Farándula.

Marianela Mirra, ex Gran Hermano, contó que está de novia con José Alperovich
La prisión domiciliaria será cumplida en uno de los departamentos del imputado en el barrio porteño de Puerto Madero.
Justicia.

José Alperovich cumplirá prisión domiciliaria

Residen juntos en un departamento de Puerto Madero desde junio, luego de que Alperovich obtuviera el beneficio por su edad y condición de salud.

Marianela Mirra está embarazada de su primer hijo con José Alperovich.

Marianela Mirra confirmó el embarazo y el método de concepción

Marianela compartió la buena noticia con su amigo Gastón Trezeguet, revelando además que el embarazo fue posible mediante inseminación artificial. “Estoy esperando un bebé de José”, le comunicó Mirra a Gastón, anunciando así la espera de su primer hijo.

“Ella me lo contó con toda la alegría del mundo”, relató el también ex Gran Hermano, agregando que su amiga tiene actualmente dos meses de gestación. José Alperovich, por su parte, ya es padre de Gabriel, Sara, Mariana y Daniel, hijos de su matrimonio anterior con Beatriz Rojkés.

"Nunca hubo ruptura con José", dijo Mirra.

Marianela, además, se refirió a su mensaje de mediados de mayo, cuando había dado a entender que había terminado su relación con Alperovich con un “hasta acá llegué” en sus historias de Instagram. Aunque se llegó a comentar que la ruptura habría durado solo un mes, Mirra aclaró que, en realidad, nunca existió tal separación.

“Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, confesó Mirra a Trezeguet, recordando que en varias ocasiones había sido fotografiada visitando a su pareja mientras aún estaba detenido. Vale recordar que hace apenas una semana se había difundido la noticia de su embarazo durante el programa Puro Show (El Trece).

La reacción de Marianela Mirra ante la prensa

“La semana que pasó Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich. Hicieron un tratamiento de fertilización in vitro”, detalló Fernanda Iglesias tras confirmar la información con personal de la clínica especializada. No obstante, ante la ola de rumores, Marianela fue abordada por la prensa y reaccionó con evidente enojo: insultó al periodista de A la tarde (América TV) y se retiró de las cámaras.

Marianela Mirra y José Alperovich.

La influencer estaba sentada en la vereda cuando el móvil la sorprendió. “¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor!”, exclamó Mirra al percatarse de la presencia de las cámaras.

Después, se levantó y comenzó a alejarse rápidamente, mientras gritaba indignada: “Dejame en paz, sos un irrespetuoso, el acoso que tenés conmigo hace meses, ya desde cuando iba al penal”. Al ser abordada por el periodista sobre los rumores de que planeaba tener un hijo con Alperovich, Mirra respondió molesta sin detenerse: “No quiero aclarar nada, andate a la mier...”.

Marianela Mirra confirmó que está embarazada.

Cuando le consultaron sobre cómo estaba con José, la tucumana replicó con una expresión típica de su región: “¿Qué ping... te importa? ¿Quién sos? ¡Fijate en tu vida!”. Asimismo, Marianela diferenció a su actual pareja del exesposo de Wanda Nara en términos mediáticos: “No tenés respeto por nada, ni vos ni ningún periodista, en mi vida le aclaré nada a nadie, José no es Mauro Icardi”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Marianela Mirra, ex Gran Hermano, contó que está de novia con José Alperovich

José Alperovich cumplirá prisión domiciliaria

Extienden la vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio: hasta cuándo

Murió el actor Robert Redford: qué le pasó

Los looks más destacados de los Premios Emmy 2025

Lo que se lee ahora
murio el actor robert redford: que le paso
Luto.

Murió el actor Robert Redford: qué le pasó

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Analizan evidencias que podrían revelar una quinta víctima de Matías Jurado video
Crimen.

Analizan evidencias que podrían revelar una quinta víctima de Matías Jurado

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel