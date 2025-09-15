Los looks más destacados de los Premios Emmy 2025

Todos los looks de las celebridades de la televisión internacional en la alfombra roja.

La 77ª edición de los Premios Emmy se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles, reconociendo lo más destacado de la televisión estadounidense de la temporada. La alfombra roja se convirtió, como es tradición, en una pasarela de glamour donde las estrellas mostraron sus mejores looks antes de la ceremonia.

Selena Gomez deslumbró con un vestido rojo intenso de corte recto, cuello halter y diseño minimalista. El look se distinguía por una capa que nacía en el cuello y se extendía en una cola imponente , aportando dramatismo y presencia.

Selena Gómez y uno de los pasos por la alfombra roja más esperados de la gala. Eligió un look de Louis Vuitton.

Con el cabello recogido y sin accesorios llamativos , la cantante optó por dejar que la prenda fuera la verdadera protagonista, logrando una imagen de sofisticación y elegancia refinada .

“Jenna Ortega lució muy divertida para la ocasión”, dijo el diseñador Romano. Y agregó: “Su look está compuesto por un top con piedras, perlas y distintos avíos como si estuvieran cosidos sobre su cuerpo, con una falda en crepe negro de tiro bajo y sandalias minimalistas. Me gusta su espíritu”.

Ben Stiller y Christine Taylor

Ben Stiller y Christine Taylor. La pareja lució looks combinados en la gala.

“Impecables Ben Stiller y Christine Taylor. Ben con smoking negro que está a juego con su corbata. Corte de pantalón clásico con calzado acorde. Christine con un clásico vestido largo, simple y muy básico que acompaña con joyas y clutch al tono. Peinado y maquillaje perfectos”, destacó Profumo respecto a la pareja de actores.

Pedro Pascal

Pedro Pascal poses on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles.

Para Romano, el actor Pedro Pascal vistió un ambo cruzado off white con avíos dorados. ”Lo único que no me gusta es el calzado", detalló.

Walton Goggins y Nadia Conners

El actor Walton Goggins llevó un look de Louis Vuitton. Posó con su esposa Nadia Conners.

“Me encanta que las parejas asistan a las galas en composé. Lamentablemente Walton se ve muy desalineado, sin cuidar los mínimos detalles para posar. Y sobre Nadia, me gusta el outfit elegido, aunque faltó producción, ya que es para ir al teatro o a una fifty’s party y no para una gala”, señaló Profumo sobre los looks de Walton Goggins y su esposa, Nadia Conners.

Justine Lupe

El Peacock Theater de Los Ángeles alberga la edición 77° de los Premios Emmy, evento que reconoce la excelencia en la televisión estadounidense para la temporada 2024-2025.

El diseñador Gustavo Pucheta se refirió a la actriz estadounidense Justine Lupe y elogió especialmente la manera en que eligió vestirse para la ocasión: “Tiene un vestido de silueta recta materializado en una malla tejida de trama abierta y bordado de lentejuelones, cristales y varios materiales al tono que generan una textura muy interesante. Se transparenta con la profundidad de su cuerpo y eso eleva mucho más el género de este vestido y da una sensibilidad y sensualidad que me parece hermosa. Este vestido es un ítem de temporada, sobre todo por su materialidad, y su styling acompaña perfectamente el concepto”.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney con un diseño de Oscar de la Renta.

“Me encanta. Sexy, elegante y muy imponente con un vestido rojo strapless, drapeado de satén de seda y mangas que se convierten en cola. Me gusta también la gargantilla de brillantes con la que completa su look”, argumentó Romano.

Scarlett Johansson

Johansson.

Scarlett Johansson optó por un elegante vestido largo en tono marfil, sin tirantes, realizado en una tela con leves pliegues que le otorgaban un acabado singular. El diseño, ajustado en el busto y de caída recta hasta el piso, se presentó despojado de apliques o elementos decorativos, resaltando por su sobriedad.

Evan Peters

Peters lució el cabello corto, peinado de manera desenfadada.

Evan Peters apostó por un esmoquin tradicional en negro, con chaqueta de solapas satinadas y corte ajustado, acompañado por pantalón a juego. Completó el conjunto con una camisa blanca de botones oscuros y una pajarita negra, logrando un estilo clásico y pulido.

Brittany Snow

El diseño incluyó tirantes finos y un escote drapeado, con caída recta desde la cadera hasta el suelo. Snow llevó el cabello suelto y liso, peinado con raya al medio.

Brittany Snow optó por una propuesta de gala en tono fucsia intenso. El diseño, de largo hasta el suelo, estaba realizado en una tela íntegramente bordada con lentejuelas, lo que generó un resplandor llamativo al desfilar sobre la alfombra roja.

Bronwyn Newport

Bronwyn Newport apostó por un vestido largo beige sin mangas.

Bronwyn Newport impactó con un vestido largo en tono arena, de silueta sin mangas, trabajado con incrustaciones plateadas que dibujaban motivos en abanico a lo largo del corpiño y la falda. El look se completó con mangas terminadas en plumas suaves y sandalias translúcidas adornadas con detalles brillantes.

Adam Brody

Adam Brody completó el conjunto con un moño negro clásico que contrastó con la paleta clara del traje.

Adam Brody se presentó con un estilo sofisticado y original en la alfombra roja de los Emmy. Lució un esmoquin celeste claro, compuesto por chaqueta de solapa tradicional y pantalón a juego, acompañado de una camisa blanca con volantes delanteros que le dieron un toque vintage.

Sarah Bock

Sarah Bock, actriz estadounidense, en la alfombra roja. Eligió un vestido celeste con texturas.

“Vestido en tul bordado celeste con una capa desde los hombros, con corte en la cintura y tajo lateral. No me gusta este look para ella, ni el estilo ni el color. Creo que se vería mejor con un tono más fuerte y una silueta más contemporánea”, planteó Romano al observar el paso de Sarah Bock por la alfombra roja.

Hunter Schafer

Hunter Schafer brilló con un vestido fucsia de silueta elegante y detalles de transparencias, un look que equilibra fuerza y delicadeza.

La actriz y modelo optó por un vestido fucsia de corte alto y sin mangas, con un cuerpo ceñido que se funde en una falda larga y ligera hasta el suelo. El diseño enfatiza la figura mediante cortes delicados y paneles de terciopelo. Con el cabello peinado hacia un lado y un look minimalista, permitió que el vibrante tono del vestido fuera el centro de atención.

Gerran Howell

El actor galés Gerran Howell.

“Gerran Howell goza de un outfit muy vintage, lo que hace que él luzca como una persona mayor. Si bien es una tendencia fashionista, en este caso no está bien asesorado para este outfit. Entre los cortes del traje, solapa ancha, color marrón, pantalón ultra ancho y encima pinzado. No le hubiera aconsejado ir vestido así para esta gala porque lo hace ver deslucido. Si queremos usar esta línea vintage, hay que acompañarlo con un peinado más descontracturado o, por ejemplo, sin camisa y con una camiseta básica debajo. Así hubiera estado un poco más aggiornado a un buen look para este evento”, consideró Profumo sobre la elección de Gerran Howell.

Abby Elliott

Un cinturón negro marcó la cintura y añadió contraste al conjunto. Elliott complementó su atuendo con un bolso de mano rectangular negro y joyas discretas en la muñeca y la mano.

Abby Elliott lució un vestido largo de gasa en un delicado tono rosa, decorado con un discreto estampado floral en colores suaves. La prenda presentó mangas cortas abullonadas y semitranslúcidas, un escote redondeado y una falda amplia que caía con suavidad, terminando en un delicado borde de encaje blanco.

Catherine Zeta-Jones

Zeta-Jones optó por un peinado suelto con ondas definidas, sin otros accesorios visibles.

Catherine Zeta-Jones deslumbró con un vestido largo negro de corte ajustado, que combinaba transparencias y bordados delicados en la zona superior. El diseño sin tirantes incluía un corpiño con motivos florales y líneas definidas que acentuaban su silueta, mientras que la falda, en tela opaca y brillante, descendía recta hasta el suelo.

Mona Kosar Abdi

Mona Kosar Abdi eligió un vestido total black.

Mona Kosar Abdi llevó un vestido largo negro de tela satinada. La prenda tuvo tirantes finos, un escote pronunciado y una abertura profunda en la falda que descubrió una pierna.

Haley Kalil

La influencer Haley Kalil.

Sobre el look de Haley Kalil, Camila Romano apuntó: “Muy elegante. Un total look en verde esmeralda. Le queda muy bien: el diseño se compone por un escote y mangas asimétricos con cola y arrastre”.

Melvin Robert

Melvin Robert optó por un esmoquin negro de corte entallado.

Melvin Robert optó por un esmoquin negro de línea ajustada, combinando chaqueta, pantalón, camisa y corbata del mismo color para un look elegante y uniforme.

Malin Akerman

Malin Akerman sorprendió con un vestido negro de escote profundo, realzado por volados rosas que aportan un aire divertido y sofisticado.

Malin Akerman lució un vestido negro de corte recto con escote corazón profundo, realzado por volados estructurados en rosa pálido en la cintura, que aportaron contraste y dinamismo al conjunto.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal y un traje sin corbata que definió un look formal pero casual para la noche.

“Jake Gyllenhaal con un clásico smoking, sin corbata ni moño, pero impecable. Lo mismo digo con respecto a su estilismo. Calce perfecto en pantalón y saco, con calzado acharolado y camisa blanca inmaculada. ¡Siempre Jake es un 10!”, exclamó Profumo al ver el estilo que eligió Gyllenhaal.

Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge brilló con un vestido negro off the shoulder de mangas voluminosas y guantes largos, un look clásico y dramático.

Jennifer Coolidge eligió un vestido negro estilo sirena con escote hombros caídos y mangas largas que se abren en volúmenes teatrales. Completó el look con guantes y clutch a juego, mientras que un recogido con mechones sueltos suavizó la sobriedad del conjunto.

Mario López

El actor y presentador Mario Lopez con un look habitual en estas galas.

Mario López eligió un traje negro clásico con corbata al tono. Se trató de un atuendo sin riesgos para la ceremonia, según los expertos.

Colman Domingo

Colman Domingo sorprendió con un estilismo de inspiración retro.

Colman Domingo brilló con un conjunto que mezcló estilo retro y sofisticación. Optó por un blazer celeste claro con detalles brillantes, acompañado de camisa a tono con pequeños lunares y un pañuelo con flecos. Completó el look con pantalón marrón acampanado al estilo años 70 y zapatos negros puntiagudos, logrando un conjunto audaz, equilibrado y lleno de personalidad.

Shabana Azeez

Shabana Azeez apostó por el rojo para la gala, un color que suele protagonizar estos eventos.

Profumo analizó el atuendo de la actriz de The Pitt, Shabana Azeez: “Me gusta mucho el look: es una apuesta fuerte. Indiscutiblemente red carpet y con diseño en un color impactante en rojo bermellón con un género noble como tafetán. Es un traje que conlleva trabajo de drapeado, arrastre, corte asirenado y un escote emblemático que ‘matchea’ perfectamente con su colorimetría”.

Charlie Evans

El icónico actor Charlie Evans optó por el total black con un traje clásico para los premios.

Romano describió la elección de Charlie Evans: “Smoking total black. Está correcto y con una silueta joven”.

Nicholas Alexander Chávez

Nicholas Alexander Chavez y un look clásico para la ceremonia.

Nicholas Alexander Chávez eligió un traje negro tradicional con detalles modernos: blazer cruzado de solapas amplias y camisa blanca sin corbata, que aporta frescura. El pantalón de corte amplio y tela satinada suma un aire contemporáneo, mientras que los zapatos negros de charol completan un look elegante pero relajado.

Genevieve O’Reilly

Genevieve O'Reilly, actriz irlandesa.

“Genevieve O’Reilly llegó con un strapless escote corazón. La opción del negro siempre es muy buena y en este caso de exquisito diseño, con trama de drapeado sesgado en varias partes del vestido, corte a la cintura y falda en forma de pétalo. Me encanta el vestido, pero me falta el largo completo para la red carpet y honestamente también le sentaría mucho mejor, ya que no la favorece ni la estiliza. Recomendamos siempre el cabello recogido para este estilo de vestidos. Bien el maquillaje”, puntualizó Profumo al analizar el vestido de la actriz.

Timothy Simons

El actor y comediante Timothy Simons con un toque disruptivo en su look, un traje con pantalón corto.

Al analizar el atuendo de Timothy Simons, Romano precisó: “Este look me parece poco acertado para la ocasión”.

Dichen Lachman

Dichen Lachman poses on the red carpet at the 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California.

“Lindo traje el de Dichen Lachman en dorados en degradé con género paillettes. Tiene un leve arrastre y un escote preciso para su anatomía. Impecable make up y faltó un poco de originalidad en el peinado para esta gala”, manifestó Profumo sobre el look de la actriz Dichen Lachman.

El actor Sam Nivola fue más allá de lo clásico con un chaleco con figuras.

“Sam Nivola y la sastrería que estamos viendo en esta alfombra no solo en hombres, sino también en mujeres, está hablando de un nuevo lenguaje sastrero que busca construir y deconstruir la silueta. En este caso lo que me gusta es que se equilibró la falta de corbata, moño o accesorios por la combinación de distintos textiles y estampados. Y celebro el corte más amplio de la sastrería, que es algo que vino para quedarse”, opinó Pucheta sobre la elección del actor.

Supriya Ganesh

Supriya Ganesh no dejó nada librado al azar. Un vestido con delicadas texturas para la red carpet.

“Exquisito traje tubular que luce Supriya Ganesh en transparencia en blanco velado y detalles de bordado en plata. Importante escote que sabe llevar muy bien y que acompaña un maquillaje fresco y natural que va perfectamente con su piel y un peinado recogido que aplica con su outfit. Una apuesta básica, elegante, simple y conservadora, pero que aplica para la flamante red carpet”, destacó Profumo sobre la elección estilística de Ganesh.