Drones forman el rostro del Papa Francisco en el Vaticano

El rostro sonriente del Papa Francisco iluminó este sábado, 13 de septiembre , el cielo de Roma en una imagen histórica formada por decenas de drones sobre la Plaza San Pedro del Vaticano . El emotivo espectáculo fue el punto culminante de “Grace for the World” , un evento sin precedentes por la fraternidad humana que cerró la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Miles de personas se congregaron frente a la Basílica de San Pedro para presenciar la fusión de música, luces y mensajes de paz que transformó al epicentro del catolicismo en un escenario a cielo abierto. El espectáculo de drones también recreó escenas icónicas, como las manos de Dios y Adán del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

La noche contó con la participación de grandes estrellas internacionales. Karol G interpretó algunos de sus éxitos y compartió un emocionante dúo con Andrea Bocelli, mientras Pharrell Williams hizo bailar al público con “Happy” y John Legend emocionó al piano con temas como “Glory” y “Bridge Over Troubled Water”.

El acto estuvo acompañado de llamados a la paz y la fraternidad. El cardenal Mauro Gambetti abrió la velada con un mensaje de rechazo a la guerra, mientras el Nobel de la Paz 2014, Kailash Satyarthi, advirtió que el silencio frente a las injusticias no trae paz. Graça Machel, viuda de Nelson Mandela, también recordó los conflictos vigentes en Palestina, Sudán y Ucrania, reforzando el sentido humanitario del encuentro.

El evento dejó una imagen imborrable: el rostro del Papa Francisco brillando en el cielo del Vaticano, símbolo de unidad y esperanza para el mundo.