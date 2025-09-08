Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil

Este próximo miércoles 10 de septiembre se realizará la inauguración oficial de la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, que será en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) en la calle Alvear 534 de San Salvador de Jujuy.

En el mismo acto se llevará a cabo la entrega de premios a los niños y niñas ganadores del certamen que fue impulsado por la empresa Ledesma junto al Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística.

El certamen convocó a estudiantes de entre 9 y 12 años de edad de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. Se recibieron 642 obras originales en la disciplina pintura, realizadas con técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores, collage y combinaciones de ellas.

Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil El concurso contó con la participación de instituciones educativas de nivel primario de gestión estatal y privada, y se destacó por el talento, la creatividad y la sensibilidad artística de los niños y niñas que presentaron sus trabajos. La muestra permanecerá abierta al público a partir del miércoles 10 de septiembre, ofreciendo una oportunidad única para apreciar el arte infantil jujeño en todo su esplendor. Los premiados del Premio Ledesma de Arte Infantil Primer Premio: Iris Jazmín Illesca – Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: Profesor Hugo Daniel Arjona (docente)

Segundo Premio: Valentino Paz - Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”

Tercer Premio: Morena Aylin Duran - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Cuarto Premio: Abril Ángeles Armella - Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires” Menciones del jurado Gustavo Casimiro - Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán –Tumbaya

José Ernesto Rey Campero – Colegio Los Lapachos

Ximena Abigail Molina - Escuela N° 468 – Alto Comedero

Tiara Jazmín Cruz - Escuela N°418 “Eva Perón”

Jonatan Gamaliel Ortega - Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica)

Morena Luciana Valdiviezo – Escuela Normal Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil Comienza la muestra del Premio Ledesma de Arte Infantil

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.