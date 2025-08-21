jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 12:03
¡Felicidades!

Se conocieron los ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

En esta edición del Premio Ledesma se presentaron en total 642 trabajos de estudiantes entre 9 y 12 años de edad, escolarizados en establecimientos públicos y/o privados de toda la provincia de Jujuy.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jurado - premios Ledesma

La empresa Ledesma, conjuntamente con el Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística, llevaron adelante una exitosa convocatoria a instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia, que participaron del concurso “Premio Ledesma de Arte Infantil” edición 2025.

Lee además
Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Devoción.

Este viernes conmemoran el 80° aniversario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario
Martín Rappallini(Pte UIA), Carlos Blaquier y Eduardo Nougues de Ledesma
Premios Fortuna.

Ledesma fue premiada como la mejor empresa agroproductiva de la Argentina

La selección se realizó en la Sala N° 5 de la sede del Complejo Ministerial del Ministerio de Educación de la provincia.

La artista Carolina Inés Franco, el artista Facundo Delfín Cañazares Undiano y el artista Alejandro Nahuel Condorí, conformaron el jurado que seleccionó las piezas ganadoras de acuerdo al criterio estético y los criterios de presentación expresados en las Bases y Condiciones.

Estuvieron presentes, además, los Profesores Verónica Ruiz, miembro del equipo técnico de la Modalidad Artística del Ministerio de Educación de Jujuy, y Gustavo Zingarielo, personal administrativo de la mencionada Modalidad, y la Licenciada Leonor Calvó, coordinadora de Cultura de la empresa Ledesma.

Las obras debían ser originales de la disciplina pintura, y que aplicaran a cualquiera de las siguientes técnicas: óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas.

El próximo 10 de septiembre quedará inaugurada la muestra y se hará la entrega de premios a los niños que fueron seleccionados.

Las obras ganadoras se expondrán a partir de ese día en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña.

Los premiados y las menciones del Jurado

Premiados

  • Primer Premio: Iris Jazmín Illesca – Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”
  • Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: Profesor Hugo Daniel Arjona (docente)
  • Segundo Premio: Valentino Paz - Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”
  • Tercer Premio: Morena Aylin Duran - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”
  • Cuarto Premio: Abril Ángeles Armella - Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”

Menciones del jurado

  • Gustavo Casimiro - Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán –Tumbaya
  • José Ernesto Rey Campero – Colegio Los Lapachos
  • Ximena Abigail Molina - Escuela N° 468 – Alto Comedero
  • Tiara Jazmín Cruz - Escuela N°418 “Eva Perón”
  • Jonatan Gamaliel Ortega - Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica)
  • Morena Luciana Valdiviezo – Escuela Normal

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este viernes conmemoran el 80° aniversario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario

Ledesma fue premiada como la mejor empresa agroproductiva de la Argentina

Recolectaron más de 100 muestras en la casa de Matías Jurado: qué encontraron en los rastrillajes

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

¿Se dice "uso horario" o "huso horario"? La respuesta que aclara todas las dudas

Lo que se lee ahora
Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Estaba limpio y llevaba una cama: cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado video
Policiales.

"Estaba limpio" y "llevaba una cama": cómo fueron las horas previas a la detención de Matías Jurado

Los Kjarkas en Jujuy.
¡Imperdible!

Los precios de las entradas para Los Kjarkas en Jujuy y cómo acceder al descuento

Convenio entre Jujuy y Chille. video
Comercio.

Zofri de Iquique, el Gobierno de Jujuy y PuertoNoa firmaron un importante acuerdo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel