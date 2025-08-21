Se conocieron los ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

La empresa Ledesma, conjuntamente con el Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística, llevaron adelante una exitosa convocatoria a instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia, que participaron del concurso “Premio Ledesma de Arte Infantil” edición 2025.

La selección se realizó en la Sala N° 5 de la sede del Complejo Ministerial del Ministerio de Educación de la provincia.

La artista Carolina Inés Franco, el artista Facundo Delfín Cañazares Undiano y el artista Alejandro Nahuel Condorí, conformaron el jurado que seleccionó las piezas ganadoras de acuerdo al criterio estético y los criterios de presentación expresados en las Bases y Condiciones.

Estuvieron presentes, además, los Profesores Verónica Ruiz, miembro del equipo técnico de la Modalidad Artística del Ministerio de Educación de Jujuy, y Gustavo Zingarielo, personal administrativo de la mencionada Modalidad, y la Licenciada Leonor Calvó, coordinadora de Cultura de la empresa Ledesma.

Las obras debían ser originales de la disciplina pintura, y que aplicaran a cualquiera de las siguientes técnicas: óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas. El próximo 10 de septiembre quedará inaugurada la muestra y se hará la entrega de premios a los niños que fueron seleccionados. Las obras ganadoras se expondrán a partir de ese día en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña. Los premiados y las menciones del Jurado Premiados Primer Premio: Iris Jazmín Illesca – Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Iris Jazmín Illesca – Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: Profesor Hugo Daniel Arjona (docente)

Profesor Hugo Daniel Arjona (docente) Segundo Premio: Valentino Paz - Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”

Valentino Paz - Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena” Tercer Premio: Morena Aylin Duran - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”

Morena Aylin Duran - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” Cuarto Premio: Abril Ángeles Armella - Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires” Menciones del jurado Gustavo Casimiro - Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán –Tumbaya

- Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán –Tumbaya José Ernesto Rey Campero – Colegio Los Lapachos

– Colegio Los Lapachos Ximena Abigail Molina - Escuela N° 468 – Alto Comedero

- Escuela N° 468 – Alto Comedero Tiara Jazmín Cruz - Escuela N°418 “Eva Perón”

- Escuela N°418 “Eva Perón” Jonatan Gamaliel Ortega - Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica)

- Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica) Morena Luciana Valdiviezo – Escuela Normal

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.