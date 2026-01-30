Se cumplen seis meses de la detención de Matías Jurado: cómo sigue la causa

Hoy se cumplen seis meses de la detención de Matías Jurado , el hombre acusado de una serie de crímenes que conmocionaron a Jujuy y al país. Fue arrestado el 30 de julio de 2025 tras un allanamiento en su vivienda del barrio 8 de Marzo de Alto Comedero y desde entonces permanece con prisión preventiva en el penal de Gorriti.

A medio año de ese operativo, la investigación judicial se encuentra casi concluida y avanza hacia la etapa de juicio . Así lo confirmó el fiscal regional Guillermo Beller, quien señaló que el debate oral podría concretarse a mediados de 2026, una vez cumplidos los plazos procesales.

El caso mantiene un fuerte impacto social por la gravedad de los hechos, el número de víctimas identificadas y el modus operandi atribuido al acusado.

matias jurado traslado (2) Matías Jurado

Quién es Matías Jurado y dónde está detenido

Matías Jurado tiene 38 años y residía en el sector 8 de Marzo de Alto Comedero, donde vivía junto a su padre y su sobrino. Antes de esta causa, estuvo privado de la libertad en tres oportunidades por distintos hechos.

Tras su detención, quedó alojado en el Servicio Penitenciario de Gorriti, donde continúa bajo un régimen de prisión preventiva. Según se informó de manera oficial, el imputado permanece en aislamiento, con custodia permanente y monitoreo por cámaras las 24 horas.

La prisión preventiva fue prorrogada por cuatro meses, desde el 4 de diciembre de 2025 hasta el 4 de abril de 2026, en función de la complejidad de la investigación.

matias jurado MPA declaracion (4)

Cómo se inició la investigación judicial

La causa comenzó a tomar forma tras la desaparición de Jorge Omar Anachuri, de 68 años, ocurrida el 25 de julio de 2025. A partir de ese hecho, se incorporaron testimonios clave que impulsaron el avance de la investigación.

Entre las primeras declaraciones figuraron las de un taxista que trasladó a Anachuri y a Jurado, además del análisis de imágenes de cámaras de seguridad y el testimonio del sobrino del imputado.

Con esos elementos, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de Jurado el 30 de julio de 2025, jornada en la que también se concretó su detención.

El 4 de agosto de 2025 se realizaron nuevos allanamientos y se formalizó la imputación. Días después, familiares de personas desaparecidas se presentaron ante el laboratorio del Ministerio Público de la Acusación para aportar muestras genéticas.

Los rastrillajes se extendieron a la Finca El Pongo y, el 14 de agosto, se confirmó que restos hallados correspondían a Jorge Anachuri y a Sergio Alejandro Sosa.

Con el correr de las semanas, los peritajes permitieron detectar ADN de otras personas, hasta lograr la identificación de cinco víctimas hacia fines de septiembre de 2025.

Embed - CRIMEN EN ALTO COMEDERO: EL MOMENTO EN EL QUE ANACHURI SUBE AL TAXI

Casa del imputado - Matías Jurado (1)

La situación actual de la causa y el juicio

Según explicó el fiscal Guillermo Beller, la investigación se encuentra en su tramo final y resta poco para confeccionar la acusación formal. Una vez presentada, se cumplirá la audiencia de control de acusación y luego se aguardará la agenda del Poder Judicial.

El fiscal indicó que el juicio podría desarrollarse entre mayo y junio de 2026, aunque aclaró que la fecha dependerá de los tiempos administrativos. También señaló que aún restan dos cotejos de ADN en análisis, vinculados a familiares de personas desaparecidas.

Beller aclaró que, si esos perfiles arrojan coincidencias, podrían surgir nuevas víctimas. En caso contrario, la acusación se sostendrá con las cinco personas ya identificadas, sin descartar otras hipótesis futuras.

casa de matias jurado (1)

Las víctimas identificadas y el patrón del caso

La investigación logró identificar a cinco víctimas: Juan José Ponce, Juan Carlos González, Miguel Ángel Quispe, Sergio Alejandro Sosa y Jorge Omar Anachuri, todos reportados como desaparecidos entre abril y julio de 2025.

De acuerdo con la causa, los hechos presentaron un patrón reiterado. Las víctimas desaparecían los viernes, luego de contactos en contextos de vulnerabilidad, con promesas de trabajo o alcohol, y eran llevadas a la vivienda del imputado.

Los peritajes y hallazgos en la casa permitieron reconstruir ese esquema, que hoy forma parte central de la acusación que prepara el Ministerio Público.