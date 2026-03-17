Adrián Gaspar campeón nacional de Short Trail en Bariloche: "Uno no termina de caer"

El atleta jujeño Adrián Gaspar visitó Canal 4 luego de destacarse a nivel nacional logrando el primer lugar en el Campeonato Nacional de Carrera por Montaña en modalidad Short Trail, disputado en Bariloche .

Adrián Gaspar se quedó con el primer puesto en una exigente prueba de 43 kilómetros, aunque su reloj marcó cerca de 44 km, con un tiempo aproximado de 3 horas, 42 minutos. El circuito, caracterizado por desniveles y tramos técnicos de montaña, representaba un desafío importante incluso para los corredores más experimentados.

“Sabía que iba a ser muy difícil revalidar el título, porque no era una carrera que se ajustaba a mis características, pero se pudo dar”, expresó el atleta durante la entrevista en Canal 4, tras su consagración.

El momento de cruzar la meta fue especial. “Hay mucha incredulidad cuando se rompe la cinta. Uno no termina de caer”, contó, reflejando la emoción de repetir el logro en un contexto competitivo de alto nivel.

El triunfo adquiere aún más valor al haberse dado en el sur del país, donde se concentra gran parte de los especialistas en trail running. “Fuimos como visitantes, a correr contra los locales que tienen muchísimo nivel”, explicó.

Además, destacó el compañerismo dentro del seleccionado argentino, con el que ya compitió en varias oportunidades. “Es un deporte individual, pero el grupo ayuda mucho. Siempre hay buena predisposición para compartir experiencias y crecer”, señaló.

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Las proyecciones competitivas del atleta jujeño Adrián Gaspar

Con este nuevo título, Adrián Gaspar consolida un gran presente deportivo y proyecta un año cargado de desafíos. En el corto plazo, su objetivo está puesto en el Campeonato Sudamericano que se disputará en Bolivia, donde buscará seguir representando al país.

A futuro, el atleta no descarta competir en pruebas internacionales de primer nivel, como las que se desarrollan en Europa, aunque por ahora mantiene el foco en seguir creciendo paso a paso.

“Me gusta ir a competir y hacerlo fuerte, ser protagonista”, aseguró Adrián, quien ya se posiciona como uno de los referentes del trail running argentino.