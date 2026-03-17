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17 de marzo de 2026 - 18:01
Jujuy.

Punta Corral: un jujeño subió por Maimará y contó cómo está el camino

A pocos días de una de las peregrinaciones más convocantes de Jujuy, un oyente de Canal 4 compartió su experiencia tras subir a Punta Corral por Maimará.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Caminos a Punta Corral.

Caminos a Punta Corral.

A medida que se acerca la peregrinación a Punta Corral, crece la expectativa de los fieles y caminantes que ya empiezan a prepararse para la tradicional subida. En ese contexto, Matías Moreno, oyente de Canal 4, relató cómo fue su reciente ascenso por el camino de Maimará y brindó datos útiles para quienes estén pensando en emprender el recorrido.

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Un camino bien marcado, pero exigente

Según contó Matías Moreno, que subió junto a otros runners, el trayecto por Maimará se encuentra en buenas condiciones y no presenta inconvenientes para orientarse.

“El camino estuvo espectacular, bien marcado, es imposible perderse. Obviamente, dificultad para la gente que no está habituada a la actividad física”.

Su testimonio remarca que, aunque el sendero está claro, la exigencia física es alta, por lo que recomendó encarar la subida con preparación previa, sobre todo para quienes no realizan actividad física de manera habitual.

Caminos marcados a Punta Corral por Maimará

Cuánto tiempo les llevó la subida

Moreno también detalló los tiempos que hicieron durante el recorrido, un dato clave para quienes buscan calcular el esfuerzo y la duración del trayecto.

“En esta oportunidad lo hicimos en dos horas y cuarenta y cinco hasta la Paleta del Pintor, y una hora y cuarto hasta el Abra de Punta Corral”.

De esta manera, explicó que el ascenso demanda varias horas de marcha sostenida, con tramos de importante exigencia, especialmente en las subidas y descensos más pronunciados.

Embed - MATIAS MORENO • OYENTE DE ARRIBA JUJUY

Qué llevar para hacer el recorrido

Entre las recomendaciones más importantes, Matías hizo hincapié en el calzado y en la hidratación, dos aspectos fundamentales para atravesar el camino de manera segura.

“El calzado es fundamental para este tipo de actividad, ya sea para caminar o correr. Nosotros tratamos de llevar un calzado cómodo, liviano, con buen agarre en la planta por la trepada de los cerros y la bajada”.

Además, explicó qué elementos no pueden faltar en la mochila, sobre todo para quienes buscan hacer un ascenso más liviano y dinámico. “En la mochila llevo lo mínimo indispensable ya que corremos. Hidratación fundamental: dos litros y medio, agua isotónica, pastilla de sal, gomitas y chocolate, que nos sirve para tener energía durante todo el camino”.

En cuanto a la alimentación, recomendó optar por opciones prácticas y energéticas. “Para alimentarnos llevamos frutas como banana y frutos secos”.

Qué camino recomiendan para subir a Punta Corral

Sobre las distintas alternativas para llegar a Punta Corral, Matías comparó los caminos de Tunalito, Maimará y Tumbaya, y explicó cuál puede ser más conveniente según la preparación física de cada persona.

Por desafío, Tunalito y Maimará son parecidos, por la exigencia que uno tiene que tener ya que es muy empinado y hay que estar preparado físicamente. Por ahí se recomienda ir por Tumbaya, si bien es el camino más largo, vas caminando por la playa del río y podés parar varias veces, aunque te lleva más horas llegar a la Virgen”.

Así, señaló que Tumbaya suele aparecer como una opción más amigable para quienes priorizan un trayecto menos empinado, aunque implique más tiempo de caminata.

Punta Corral - caminos

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