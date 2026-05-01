Amenazas de tiroteo: una escuela de Libertador refuerza las medidas de seguridad

La Escuela Normal “Gral. San Martín” de Libertador General San Martín informó a las familias que reforzará distintas medidas de seguridad luego de la circulación de mensajes vinculados a presuntas amenazas en la institución. La decisión fue comunicada oficialmente por el equipo directivo, que pidió colaboración a los tutores para acompañar el cuidado de toda la comunidad educativa.

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Según el comunicado, las medidas tienen carácter preventivo y buscan garantizar un entorno escolar seguro, con normal desarrollo de las actividades pedagógicas. Desde la institución también remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad ante la difusión de mensajes, audios o publicaciones que puedan generar alarma o desinformación.

En el comunicado, la Escuela Normal informó que los estudiantes ingresarán al establecimiento acompañados por personal docente. Además, se pidió a las familias o tutores de los alumnos de 1º a 5º año que asistan a una reunión en el horario previsto para cada curso.

Otra de las medidas anunciadas está relacionada con el uso de dispositivos digitales . La institución solicitó que los estudiantes no lleven celulares, auriculares, tablets ni otros equipos electrónicos. En caso de encontrarlos, serán retenidos y convocarán a los tutores para retirarlos.

Escuela Normal Libertador

Restricciones durante la jornada escolar

La escuela también comunicó que se restringirá la salida de los estudiantes durante el horario de clases, salvo en situaciones de emergencia y bajo supervisión del personal correspondiente.

Además, los docentes no autorizarán la salida de los estudiantes durante el desarrollo de las clases, salvo en casos excepcionales que ameriten esa situación.

Refuerzo del control institucional

Desde el equipo directivo indicaron que se reforzará la supervisión del personal docente, preceptores y personal de servicios generales en distintos sectores del establecimiento escolar, especialmente en espacios comunes.

También recordaron que toda la comunidad educativa debe respetar las normas establecidas en el Acuerdo Escolar de Convivencia, respaldadas por la normativa vigente.

FOTO GENERADA CON IA La foto es generada con IA.

Pedido de responsabilidad a la comunidad

La institución solicitó evitar la difusión de mensajes, audios o publicaciones que puedan generar alarma o desinformación. En ese sentido, advirtió que este tipo de acciones pueden derivar en responsabilidades civiles y/o penales.

Además, el equipo docente trabajará con los estudiantes en la reflexión sobre el Acuerdo Escolar de Convivencia, el cuidado personal y colectivo, el diálogo, el uso responsable de la información y el respeto a las normas institucionales.

Ante cualquier información o situación que genere preocupación, la escuela pidió que sea comunicada de inmediato a las autoridades de la institución.