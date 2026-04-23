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23 de abril de 2026 - 13:03
Jujuy.

Identificaron a 30 menores por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy

El fiscal Pablo De Tezanos Pinto confirmó que ya se tramitan 91 legajos por amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy y hubo 13 allanamientos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: 30 menores identificados

Amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy: 30 menores identificados

La investigación por las amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy sigue creciendo y ya tiene cifras que muestran la magnitud del caso. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Pablo De Tezanos Pinto, titular de la Fiscalía en niños, niñas y adolescentes N° 1, confirmó que actualmente “se vienen tramitando en toda la provincia 91 legajos en total”, en una causa que abarca distintos puntos del territorio jujeño.

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“Se vienen tramitando en toda la provincia 91 legajos en total” “Se vienen tramitando en toda la provincia 91 legajos en total”

De los 91 legajos tramitados hasta el momento, el Dr. Pablo de Tezanos Pinto, titular de la Fiscalía N° 1 de San Salvador de Jujuy, explicó que 62 corresponden a esta fiscalía y 29 se encuentra en la Fiscalía N° 2 en el Ramal, a cargo del Dr. Juan Baiud.

Además, detalló que hasta el momento “se realizaron 13 allanamientos”, en el marco de medidas ordenadas para avanzar sobre los responsables de estos mensajes y amenazas que generaron alarma en comunidades educativas de toda la provincia.

“Se realizaron 13 allanamientos” “Se realizaron 13 allanamientos”

Embed - Allanamientos por amenazas de tiroteo en Jujuy

Secuestraron celulares y tablets

De acuerdo con lo informado por el fiscal, en esos procedimientos “se recabaron evidencias, teléfonos celulares y tablets”, elementos que ahora forman parte del análisis para intentar establecer cómo se originaron y difundieron las amenazas.

La investigación, según explicó, ya permitió avanzar sobre un grupo importante de involucrados. “Se identificó a 30 menores”, señaló De Tezanos Pinto, "todos menores de 18 años".

La semana próxima conocerán las causas

Sobre ese punto, el representante del MPA precisó que a esos menores “se les inicia acciones legales” y advirtió que “la semana que viene van a estar conociendo las causas”.

“Se les va a iniciar acciones penales correspondientes y la semana que viene estarán en las fiscalías para conocimiento de causa” “Se les va a iniciar acciones penales correspondientes y la semana que viene estarán en las fiscalías para conocimiento de causa”

Para finalizar, el letrado realizó un llamado a la ciudadanía, a los padres, la comunidad educativa, como también a los jóvenes en general sobre el compromiso necesario en estos acontecimientos y la responsabilidad colectiva para prevenir, abordar y dar respuesta a este tipo de situaciones.

  • Identificaron a 30 menores: Por amenazas de tiroteos en escuelas de Jujuy, se tramitan 91 legajos.
  • Allanamientos y secuestros: Se realizaron 13 allanamientos, secuestrando celulares y tablets para la investigación.
  • Acciones legales: Los menores identificados iniciarán acciones legales y conocerán las causas la próxima semana.

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