Una familia de seis integrantes se intoxicó con monóxido de carbono en La Quiaca

Seis miembros de una familia, entre ellos tres menores de edad, debieron ser asistidos de urgencia y trasladados al hospital luego de sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de la ciudad de La Quiaca.
El episodio se registró alrededor de las 23:50 del domingo en un domicilio ubicado sobre calle Jujuy al 100, donde además se produjo un principio de incendio que generó preocupación entre los ocupantes del inmueble y los vecinos de la zona.
Intervención de personal de emergencia
Tras el alerta, efectivos de Bomberos y personal del SAME acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia a las personas afectadas y controlar la situación.
Al arribar a la vivienda, los equipos de emergencia trabajaron en la evacuación de los ocupantes y en la ventilación del inmueble para evitar mayores riesgos derivados de la acumulación de gases.
Una estufa a leña habría originado la intoxicación
De acuerdo con las primeras averiguaciones, la intoxicación habría sido provocada por una estufa a leña instalada dentro de la vivienda.
Durante las tareas de inspección, los bomberos detectaron brasas que continuaban encendidas en una salamandra ubicada en el comedor de la casa. El personal logró extinguirlas y evitar que el principio de incendio se propagara hacia otros sectores del inmueble.
Tres menores entre los afectados
Entre las personas intoxicadas se encontraban tres menores de 5, 13 y 15 años, además de tres adultos que también presentaban síntomas compatibles con la inhalación de monóxido de carbono.
Todos los afectados fueron trasladados al hospital Jorge Uro de La Quiaca, donde recibieron atención médica y permanecieron bajo observación para evaluar su evolución.
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