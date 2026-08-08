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8 de agosto de 2026 - 21:07
País.

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre en una ceremonia íntima

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió a los 68 años. La ceremonia se realiza de manera privada y con la presencia de familiares y allegados.

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Por  Verónica Pereyra
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La ceremonia se desarrolla de manera privada y con la presencia de familiares y allegados. Las autoridades montaron un operativo de seguridad en las inmediaciones del aeropuerto y del lugar elegido para preservar la intimidad de la familia Messi.

Messi había partido desde Fort Lauderdale, en Estados Unidos, a bordo de un vuelo privado luego de recibir la noticia del fallecimiento de su padre. El viaje fue directo hacia Rosario, su ciudad natal.

Una despedida reservada para familiares y allegados

La familia Messi decidió mantener la ceremonia en un ámbito estrictamente privado, sin un velatorio público ni convocatoria para seguidores o medios de comunicación.

Jorge Messi murió a las 2 de la madrugada de este sábado, según confirmó el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado. La institución informó su fallecimiento y aclaró que no brindaría detalles sobre las circunstancias médicas por respeto a la privacidad de la familia.

La llegada de Lionel a Rosario se produjo horas después de que clubes, instituciones y figuras del deporte de Argentina y del mundo expresaran sus condolencias.

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

Además de ser su padre, Jorge Messi tuvo un papel central en la trayectoria deportiva de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años en Rosario y fue parte de las decisiones que marcaron su llegada a Barcelona cuando todavía era adolescente.

Durante gran parte de su carrera, Jorge también se desempeñó como representante de su hijo y estuvo involucrado en sus principales decisiones profesionales.

La muerte de Jorge generó homenajes en distintos ámbitos del fútbol. La AFA dispuso un minuto de silencio y el uso de brazaletes negros en todos los partidos de esta fecha, mientras que clubes como Newell’s, Barcelona e Inter Miami también enviaron mensajes de acompañamiento a Lionel y a su familia.

Ahora, en Rosario, Lionel Messi se reencontró con sus seres queridos para darle el último adiós a su padre en una ceremonia marcada por la privacidad y el ámbito familiar.

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