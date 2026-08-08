Murió el papá de Lionel Messi: tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario

Jorge Messi, padre de Lionel Andrés Messi y figura clave en la carrera del capitán de la Selección argentina, falleció a los 68 años en la ciudad de Rosario.
El mundo del fútbol despide a Jorge Messi
Uno de los primeros clubes que despidió al padre del 10 de la Selección Argentina fue Newels, en el Predio de Bella Vista, donde Lionel llegó a entrenarse y jugar algunos partidos antes de partir hacia Barcelona con 13 años, flamea una bandera rojinegra que está a media asta en honor al fallecimiento de Jorge Messi, mientras se lleva a cabo la fecha 20 del campeonato de juveniles de AFA.
Rosario Central también apartó rivalidades y colores y le dio un mensaje de pésame en las redes: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.