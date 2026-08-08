Murió el papá de Lionel Messi: tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario

El mensaje del Barcelona por la muerte de Jorge Messi

El FC Barcelona también despidió a Jorge Messi con un sentido mensaje publicado en sus redes sociales. El club español expresó sus condolencias a la familia y destacó el vínculo que el padre de Lionel mantuvo con la institución durante los primeros años de la carrera del futbolista.

“El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, expresó la institución.

El Barcelona también reconoció el papel de Jorge en la llegada y el desarrollo de Lionel en el club, donde el argentino se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia.

“El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”, señaló el comunicado.

El mensaje concluyó con una breve despedida: “Descanse en paz”.