Jorge Messi y la decisión que cambió para siempre la carrera de Lionel

La historia de Lionel Messi no puede contarse sin hablar de Jorge Messi . Mucho antes de los títulos, los récords y las grandes noches con la Selección argentina, hubo un padre que tomó una decisión arriesgada y se animó a cruzar el océano junto a su hijo de 13 años.

Deportes. Lionel Messi habló sobre el futuro de su hijo Thiago y descartó una llegada al Barcelona

El 17 de septiembre de 2000, Lionel y Jorge viajaron desde Rosario rumbo a Barcelona . El objetivo era encontrar una salida para que el pequeño futbolista pudiera continuar con su carrera y, al mismo tiempo, acceder al tratamiento de hormona de crecimiento que necesitaba para su desarrollo.

Para entonces, Lionel ya había demostrado un talento extraordinario en las inferiores de Newell's. Sin embargo, el costo del tratamiento médico se había convertido en un obstáculo para la familia. El club rosarino había asumido parte de los gastos, pero esa ayuda dejó de ser suficiente.

Jorge entendió que quedarse en Rosario podía significar ponerle un límite al futuro de su hijo. Por eso decidió apostar todo a una posibilidad que todavía era incierta: llevarlo a España y probar suerte en el Barcelona.

Un viaje con más dudas que certezas

El viaje a Barcelona estuvo lejos de ser el comienzo de una historia perfecta. Lionel llegó con apenas 13 años a un país nuevo, mientras su familia quedaba dividida entre Argentina y España.

Jorge fue quien acompañó al adolescente durante esa primera etapa y se ocupó de las gestiones para que pudiera incorporarse a las inferiores del club catalán.

El talento de Lionel terminó convenciendo a los responsables del Barcelona y, con el tiempo, apareció el famoso acuerdo que comenzó a sellar su futuro en el club. Pero detrás de aquella oportunidad hubo meses de incertidumbre, negociaciones y sacrificios familiares.

La decisión de Jorge implicó dejar atrás su vida en Rosario y acompañar a Lionel durante su adaptación en La Masía. El padre se convirtió así en una figura fundamental tanto dentro como fuera de la cancha.

De un chico de Rosario a una leyenda mundial

Lionel solo necesitó unos pocos años para demostrar que aquella apuesta tenía sentido. Llegó al Barcelona siendo un adolescente y debutó en Primera en 2004.

A partir de allí comenzó una carrera que lo llevó a convertirse en máximo goleador histórico del Barcelona, ganar múltiples títulos, conquistar la Copa América y alcanzar la consagración máxima con la Selección argentina al ganar el Mundial de Qatar 2022.

Pero antes de todo eso estuvo aquella decisión de septiembre de 2000.

Jorge no podía saber entonces hasta dónde llegaría su hijo. Solo sabía que Lionel tenía un talento extraordinario y que necesitaba una oportunidad.

Ese viaje a Barcelona terminó siendo mucho más que un traslado familiar: fue el primer gran paso de una carrera que cambiaría para siempre la historia del fútbol mundial.