Desfile por la Independencia de Bolivia: habrá cortes y desvíos en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que este sábado habrá cortes, desvíos y modificaciones en el tránsito en Alto Comedero por el desfile y la entrada folclórica en conmemoración del 201° aniversario de la Independencia de Bolivia.
La actividad se realizará sobre avenida Forestal y está prevista desde las 15 horas, con la participación de más de 30 fraternidades y agrupaciones de baile.
Dónde estarán los cortes
La restricción de estacionamiento y circulación alcanzará a avenida Forestal, entre Teniente Nívoli y El Chalicán.
Además, se prevén cortes en las siguientes intersecciones:
- Forestal y Teniente Nívoli
- Yuto y Snopek
- Teniente Bolsán y Snopek
- Forestal y El Chalicán
- Aguas Calientes y Yuto
- El Arenal y Yuto
- Mina 9 de Octubre y Yuto
- Las Lajitas y Yuto
Este esquema coincide con el operativo utilizado por el municipio en ediciones anteriores del desfile sobre avenida Forestal.
Cómo circularán los colectivos
Durante el operativo, el transporte urbano modificará su recorrido de ingreso a Alto Comedero.
El ingreso general será por Ruta 9, avenida Forestal, Teniente Nívoli, Yuto, El Palmar, La Mendieta, El Chalicán y nuevamente avenida Forestal, para luego continuar con el recorrido habitual.
La línea interbarrial circulará por avenida Snopek, La Mendieta, El Chalicán y avenida Forestal. Para el regreso utilizará avenida Forestal, El Chalicán, Yuto y avenida Snopek.
Además, Yuto tendrá sentido único desde El Chalicán hacia avenida Snopek, mientras que La Mendieta será de sentido único desde avenida Snopek hacia El Chalicán.
Más de 30 agrupaciones participarán del desfile
La actividad forma parte de los actos por el aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Previamente, el 5 de agosto se realizó el acto protocolar en Plaza Belgrano.
La entrada folclórica de este sábado reunirá a más de 30 fraternidades y agrupaciones, en una celebración que busca fortalecer los vínculos culturales entre las comunidades boliviana y jujeña.
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