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7 de agosto de 2026 - 14:55
Jujuy.

Cómo se regula la inteligencia artificial en Jujuy: la explicación de un especialista

Iván Lello, doctor en Ciencias Sociales, habló sobre el avance de la IA y el lugar que tiene dentro de la normativa provincial.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Inteligencia artificial

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya tiene un lugar dentro de la normativa de Jujuy, en un contexto donde esta tecnología avanza a gran velocidad y transforma distintos aspectos de la vida cotidiana. Así lo explicó Iván Lello, doctor en Ciencias Sociales, quien analizó cómo aparece incorporada la IA en la provincia y qué desafíos plantea hacia adelante.

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El especialista sostuvo que la inteligencia artificial es una realidad actual que impacta en la producción, la salud, las empresas y la vida diaria. En ese marco, remarcó que el avance tecnológico abre oportunidades, pero también presenta grandes riesgos.

En ese sentido, señaló que la Legislatura todavía debería avanzar con la reglamentación de algunos artículos incorporados desde la reforma.

La Legislatura debería haber reglamentado desde el año de la reforma hasta la fecha algunos artículos y en la agenda jujeña tampoco se ha introducido el debate parlamentario sobre la inteligencia artificial, dijo el especialista jujeño. La Legislatura debería haber reglamentado desde el año de la reforma hasta la fecha algunos artículos y en la agenda jujeña tampoco se ha introducido el debate parlamentario sobre la inteligencia artificial, dijo el especialista jujeño.

La IA ya es parte de la vida cotidiana

Lello remarcó que la inteligencia artificial dejó de ser un tema futuro y ya forma parte del presente, con impacto en diferentes sectores. Según explicó, esta tecnología está transformando la producción, la salud, la vida cotidiana y el funcionamiento de las empresas.

También advirtió que ese proceso llega con oportunidades, pero al mismo tiempo con grandes riesgos que deben ser observados y discutidos.

“Está bueno que se pueda construir una conversación sobre este tema”, expresó el doctor en Ciencias Sociales. “Está bueno que se pueda construir una conversación sobre este tema”, expresó el doctor en Ciencias Sociales.

Qué dice la normativa de Jujuy sobre inteligencia artificial

En la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, la Convención Constituyente incorporó un capítulo sobre la inteligencia artificial o no humana, detallando que la Constitución reconoce el derecho de toda persona a utilizar sistemas de inteligencia artificial o no humana, basados en métodos computarizados de algoritmos, datos y modelos que imitan el comportamiento humano y automatizan procesos complejos, así como otros futuros desarrollos que surjan en este campo.

En ese marco, la ley estará sujeta a los principios de legalidad, transparencia, responsabilidad, privacidad y protección de datos, seguridad, no discriminación y rendición de cuentas, garantizando el acceso a la justicia en caso de vulneración de derechos y consagrando la acción de solicitud de revisión humana cuando sea necesario.

Por lo tanto, se especifica en el texto que, en caso de conflicto de derechos a partir del uso de estos sistemas, se aplicará el principio de primacía de los derechos humanos y de las libertades y garantías constitucionales a favor de las personas.

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