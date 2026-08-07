Yaguareté, puma y otras especies conviven con turistas en Parque Nacional Calilegua

Un video registrado por cámaras trampa en el Parque Nacional Calilegua volvió a mostrar una de las postales más valiosas de las Yungas jujeñas: la convivencia entre turistas y fauna silvestre en un mismo ambiente natural. En las imágenes se observa cómo personas recorren senderos de uso turístico y, en distintos momentos, esos mismos caminos son utilizados por especies como yaguareté, puma, pecarí de collar con crías, tamandúa, yaguarundí y margay .

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El registro fue destacado por Red Yaguareté , que remarcó que, a pesar del intenso movimiento de visitantes, la fauna desarrolla su vida con tranquilidad dentro del área protegida. La cámara instalada en el Sendero Tataupá deja en evidencia que los animales silvestres continúan utilizando esos espacios sin conflicto, siempre que las personas respeten las normas del parque y mantengan una presencia responsable.

Las imágenes no solo tienen valor visual. También muestran algo clave: en un área protegida bien conservada, la fauna puede sostener sus recorridos naturales incluso en zonas donde también hay presencia humana. No se trata de animales domesticados ni acostumbrados al contacto, sino de especies silvestres que se mueven por su territorio.

Por eso, el video permite pensar la importancia del turismo responsable. Caminar por un parque nacional implica entrar a un ambiente vivo, donde cada sendero también puede ser utilizado por animales que buscan alimento, refugio, desplazamiento o contacto con otros ejemplares.

En ese equilibrio está una de las claves de Calilegua: permitir que las personas conozcan la selva, pero sin alterar la vida de quienes la habitan.

Las especies que se ven en el video

Entre los animales registrados aparece el yaguareté, uno de los símbolos más fuertes de la biodiversidad argentina y una especie protegida por su delicado estado de conservación. También se observa un puma, otro gran felino presente en los ambientes naturales de Jujuy.

A ellos se suman especies como el pecarí de collar con crías, el tamandúa, el yaguarundí y el margay, todas piezas de un ecosistema amplio y diverso. Cada presencia confirma que el Parque Nacional Calilegua es mucho más que un destino turístico: es un refugio de biodiversidad.

La aparición de crías, como en el caso de los pecaríes, también aporta una imagen importante: no solo hay circulación de fauna, sino también vida reproductiva y dinámica natural dentro del ambiente protegido.

Parque Nacional Calilegua El margay (Leopardus wiedii), también llamado tigrillo o caucel, es un pequeño felino salvaje de América conocido por su gran habilidad para trepar árboles

Por qué el yaguareté es una especie protegida

El yaguareté, también conocido como jaguar, es el felino más grande de América y cumple un rol fundamental como depredador tope. Su presencia ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema, ya que regula poblaciones de otras especies y funciona como indicador de la salud del ambiente.

En Argentina, el yaguareté está declarado Monumento Natural Nacional y se encuentra en peligro crítico de extinción. Las principales amenazas son la pérdida y degradación de su hábitat, la caza furtiva y la disminución de sus presas naturales.

Por eso, cada registro en las Yungas jujeñas tiene un enorme valor. No significa solamente que un animal pasó frente a una cámara: significa que todavía hay monte, alimento, corredores y condiciones para que una especie amenazada pueda seguir viviendo en libertad.

Un yaguareté fue fotografiado en el Parque Nacional Calilegua

Calilegua, un refugio clave en Jujuy

El Parque Nacional Calilegua es una de las áreas protegidas más importantes del norte argentino. Su selva de yungas alberga una gran variedad de mamíferos, aves, árboles, helechos y especies en riesgo de extinción.

En ese contexto, las cámaras trampa cumplen un papel central. Permiten conocer qué especies habitan el parque, por dónde se mueven y cómo utilizan el territorio sin interferir en su comportamiento. Son una herramienta silenciosa, pero fundamental para la conservación.

El video compartido por Red Yaguareté deja una imagen simple y poderosa: turistas caminando durante el día y animales silvestres recorriendo los mismos senderos en otros momentos. Una convivencia posible, siempre que se respete el ambiente.

Calilegua vuelve a mostrar que la naturaleza no necesita espectáculo para conmover. Solo necesita espacio, cuidado y silencio suficiente para seguir haciendo lo que hizo siempre: vivir.

Lo que tenés que saber: