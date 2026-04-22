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22 de abril de 2026 - 14:46
Jujuy.

Encontraron una especie vulnerable en el Parque Nacional Calilegua: las increíbles imágenes

El animal fue registrado en video en una zona del Parque Nacional Calilegua en Jujuy y su aparición volvió a poner en foco la importancia de no intervenir con fauna silvestre.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Parque Nacional Calilegua

Parque Nacional Calilegua

Un oso melero fue registrado en video en una zona del Parque Nacional Calilegua, donde al advertir la presencia de personas intentó quedarse inmóvil. El episodio volvió a poner en foco a esta especie y también la necesidad de no tocar ni alimentar a los animales silvestres.

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Qué se sabe sobre el oso melero

El oso melero (Tamandua tetradactyla) es un mamífero de tamaño mediano, de pelaje ocráceo y con un “chaleco” negro muy característico.

Se alimenta principalmente de hormigas y termitas, y suele desplazarse con agilidad, incluso trepando árboles.

Oso melero Jujuy

La situación de la especie en Jujuy y cómo denunciar

Cabe destacar que el oso melero se encuentra catalogado como Casi Amenazado (NT), según Díaz, G. B., y Ojeda, R. A. (2000). En la provincia de Jujuy, además, figura como “potencialmente vulnerable” de acuerdo con la Resolución N° 090-SGA/12.

Ante casos de tenencia ilegal, mascotismo, domesticación, comercialización, caza furtiva o maltrato de fauna silvestre, las denuncias pueden realizarse a través de las siguientes vías de contacto: [email protected]; (0388) 4249264; (0388) 154564967; (0388) 154565354.

El momento que filmaron al oso melero en el Parque Nacional Calilegua

Embed - ENCONTRARON UN OSO MELERO EN EL PARQUE NACIONAL CALILEGUA DE JUJUY

La recomendación ante la presencia de fauna silvestre

Ante este tipo de encuentros, se recordó que no se debe tocar ni alimentar a los animales silvestres.

Según se indicó, eso puede modificar su comportamiento, generar dependencia, provocarles problemas de salud por comida inadecuada y también aumentar riesgos para las personas, como ataques o transmisión de enfermedades.

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