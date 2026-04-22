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22 de abril de 2026 - 15:22
Jujuy.

Rutas, leyendas y fantasmas: vuelve la mística caminata por San Salvador de Jujuy

Regresa esta semana una nueva travesía de la propuesta “Rutas, leyendas y fantasmas” en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Rutas, leyendas y fantasmas, nueva travesía en San Salvador de Jujuy

"Rutas, leyendas y fantasmas", nueva travesía en San Salvador de Jujuy

Otra recorrida de la propuesta “Rutas, leyendas y fantasmas”, el recorrido guiado busca promover el turismo cultural y de misterio en San Salvador de Jujuy, revalorizando historias y tradiciones locales.

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy lo organiza el viernes 24 de abril de manera gratuita. Se desarrollará de 18 a 20, con salida desde la Oficina de Información Turística del Paseo de los Artesanos, en la capital jujeña.

La actividad será en modalidad pedestre y tendrá como punto de partida la oficina sobre avenida Urquiza 410. Desde allí comenzará un recorrido guiado por distintos sectores de la ciudad, en el que se compartirán historias, mitos y relatos populares que forman parte del patrimonio local.

Cementerio del Salvador
"Rutas, leyendas y fantasmas", nueva traves&iacute;a en San Salvador de Jujuy - Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA)

"Rutas, leyendas y fantasmas", nueva travesía en San Salvador de Jujuy - Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA)

Una propuesta para conocer otra cara de San Salvador de Jujuy

La iniciativa apunta a ofrecer una experiencia diferente para vecinos y visitantes, combinando turismo, historia y misterio en un mismo circuito. A través de esta travesía, los participantes podrán acercarse a leyendas urbanas, relatos de fantasmas y episodios históricos vinculados con San Salvador de Jujuy.

Recorrido gratuito y abierto a todo público

La convocatoria está destinada al público en general, por lo que puede sumarse cualquier persona interesada en vivir una experiencia distinta y conocer la ciudad desde otra perspectiva. Para más información se puede comunicar al 3884694133.

Con esta actividad, el municipio apuesta a seguir promoviendo alternativas turísticas que rescaten el patrimonio intangible de la capital jujeña y generen nuevas formas de encuentro con la historia y la cultura local.

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