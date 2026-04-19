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19 de abril de 2026 - 10:10
Jujuy.

Realizaron el acto por el 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy

Por el 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy se llevó a cabo el acto protocolar en Plaza Francisco de Argañarás.

Gabriela Bernasconi
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La plaza Argañaras pasará a ser del municipio de San Salvador de Jujuy

Cabe destacar que el año pasado se determinó que la Plaza Francisco de Argañarás, pase a ser patrimonio de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy", En esta oportunidad, el Gobierno de Jujuy hizo entrega al petitorio del Ejecutivo municipal y en el aniversario 433 de la fundación de la ciudad, se otorgó el predio a la Municipalidad.

En ese marco, el intendente Raúl Jorge celebró la medida emitida por Carlos Sadir, manifestando que "es una gran alegría", ya que "necesitaban tener la certeza de que este lugar que es usado como una extensión del parque San Martín, no esté a la merced de un mandatario de turno para que sea usado para otra cosa y no como plaza".

"Mediante una ordenanza establecemos el nombre de este lugar como plaza Argañaraz y Murguía por nuestro fundador y de alguna manera vamos a reforzar el cuidado y atención de este lugar que se anexa al Parque San Martín y es muy usado para múltiples prácticas", acotó el funcionario capitalino.

Embed - Intendente Raúl Jorge - Aniversario 433 de la Fundación de San Salvador de Jujuy

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