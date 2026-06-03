Cáritas realiza este sábado su Colecta Anual en Jujuy

Este sábado 6 de junio se hará en Jujuy la tradicional Colecta Anual de Cáritas . Será desde las 10 y el punto de encuentro será la Basílica San Francisco , frente a la peatonal. La actividad es organizada por Cáritas Diocesana de Jujuy.

Invierno. Cáritas Jujuy asiste a más personas en situación de calle: subió la demanda de jóvenes y adultos

Lucas Echazú es integrante de Cáritas Diocesana de Jujuy. “La gente está muy acostumbrada a vernos por la peatonal , por todo el casco céntrico”, dijo y aclaró que ese día se recibirá ayuda económica, ya sea con transferencias o dinero en efectivo .

“La metodología de los sobres la estamos intentando transformar por todo el cuidado del medio ambiente . La emisión de los sobres es mucho papel, entonces, aparte de los sobres, la gente de las parroquias va a estar con las urnas”, destacó.

Este sábado será la Colecta Anual de Cáritas en Jujuy (Archivo) Este sábado será la Colecta Anual de Cáritas en Jujuy (Archivo)

Confirmó que quienes quieran, habrá sobres disponibles para dejar el aporte. “Las parroquias están haciendo distintas movidas, algunos van a los semáforos, otros desde las mismas parroquias, algunos van directamente por las calles de los barrios”, indicó Echazú.

Colecta y actividades de Cáritas

Subrayó que habrá actividades culturales y recreativas hasta pasado el mediodía de este sábado. “Van a haber bandas, grupos que nos están colaborando con su número, también van a estar grupos de ballet de folclore.

Explicó que en la Diócesis “lo que hacemos es el mes de la caridad, donde la gente se anima con lo que pueda colaborar. Todo el año se hacen distintas movidas de lo que es ropa, sobre todo de varón, porque asistimos a gente en situación de calle y en su mayoría, casi el 80 o 90%, son hombres”.

“Ahora en invierno los chicos de asistencia están haciendo la movida por frazadas y ese tipo de elementos, que también es para la gente en situación de calle”, dijo Echazú y pidió que los jujeños se animen a colaborar “con esta linda misión. Es una forma, tanto los que van a misa como los que no, que no son creyentes, de ayudar a gente que lo necesita”.