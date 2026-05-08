La Iglesia advirtió un aumento de pedidos de "gente de clase media baja"

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina , Marcelo Colombo, expresó la preocupación de la Iglesia por el incremento de personas que recurren a la asistencia social a través de Cáritas , especialmente provenientes de sectores de clase media baja .

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“Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas”, afirmó el religioso, al señalar que "muchas familias que antes colaboraban con tareas solidarias ahora necesitan ayuda para cubrir necesidades básicas".

“Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir”, señaló Colombo.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina advirtió además sobre el crecimiento de la indigencia y el aumento de personas en situación de calle. “Los números son muy alarmantes”, sostuvo.

“Nadie debería quedar al margen”

En ese contexto, defendió el concepto de justicia social y aseguró que el Estado debe acompañar a los sectores más vulnerables. “Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir”, expresó.

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El titular de la Conferencia Episcopal Argentina también negó que la institución actúe como una oposición política al Gobierno, “creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos”

“Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”, señaló.

Salud y discapacidad

Días atrás, la Conferencia Episcopal Argentina había enviado una carta al ministro de Salud de Nación, Mario Lugones, para advertir sobre la crisis económica que atraviesan instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad, debido —según denunciaron— al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.

“Muchas de ellas se encuentran en una crisis económica de extrema gravedad debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales”, marcaba la carta que afirmaba además que esto “ha generado déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.