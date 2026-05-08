Un tornado destruyó una casa y dejó cuatro heridos en Buenos Aires

Un tornado provocó graves destrozos en una zona rural del partido bonaerense de Las Flores, donde destruyó una vivienda y dejó a una familia atrapada entre los escombros. El fenómeno ocurrió el miércoles por la tarde en el Paraje Harosteguy, durante un fuerte temporal que sorprendió a la región.
Las imágenes son escalofriantes, y el tornado destruyó todo a su paso. Cuatro personas fueron rescatadas por bomberos y trasladadas al hospital local. Pese a la violencia del fenómeno, no se registraron víctimas fatales, aunque sí hubo heridos sin riesgo de vida y personas asistidas de manera preventiva.
“Es una zona de destrucción total”: así fue el tornado en Buenos Aires
El tornado dejó un escenario de enorme destrucción: casas dañadas, árboles arrancados de raíz, postes caídos, sectores rurales sin energía eléctrica y maquinarias rurales dadas vuelta. También se reportaron severos daños materiales en distintos establecimientos del Paraje Harosteguy.
El fenómeno destruyó una casa rural y dejó a una familia atrapada, que luego fue rescatada por los equipos de emergencia. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del temporal y el impacto directo sobre viviendas y campos de la zona.
Tornado
Un tornado arrasó una zona rural de Buenos Aires
Un fenómeno de gran intensidad
Especialistas citados por medios locales indicaron que el tornado habría alcanzado una intensidad cercana a F2, con ráfagas que pudieron superar los 200 kilómetros por hora. Ese nivel de viento puede provocar daños importantes en viviendas, levantar estructuras livianas, derribar árboles y desplazar vehículos o maquinaria.
El impacto también alcanzó a zonas productivas. La Nación informó que en un campo de la región el fenómeno provocó la muerte de animales y daños en instalaciones rurales, lo que refleja la violencia del temporal en el interior bonaerense.
Tornado
Un tornado arrasó una zona rural de Buenos Aires
Asistencia y daños materiales
Tras el paso del tornado, bomberos, ambulancias y personal de emergencia trabajaron en el rescate de los damnificados y en la asistencia a las familias afectadas. También se realizaron tareas para despejar caminos, evaluar viviendas dañadas y restablecer servicios básicos.
Las autoridades continuaban relevando los daños, mientras vecinos de la zona rural intentaban recuperar pertenencias y ordenar lo que quedó tras el temporal. En Las Flores también se impulsaron campañas solidarias para ayudar a las familias que sufrieron pérdidas materiales.
- Un tornado afectó al paraje rural Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores, durante un fuerte temporal, y destruyó una vivienda, dejando a una familia atrapada entre escombros
- Cuatro personas fueron rescatadas por bomberos y trasladadas al hospital local; no hubo víctimas fatales y los heridos no presentaban riesgo de vida
- Especialistas estimaron una intensidad cercana a F2, con ráfagas que haber superado 200 km/h, y se reportaron daños en campos, maquinaria e instalaciones rurales, además de animales muertos
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