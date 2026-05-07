jueves 07 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de mayo de 2026 - 17:58
País.

Colon sano: qué alimentación recomiendan los gastroenterólogos

Mantener un colon sano es clave, y los gastroenterólogos recomiendan priorizar una alimentación y dieta rica en fibra, vegetales, legumbres y alimentos fermentados.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Una alimentación variada y equilibrada es clave para cuidar el colon y reducir el riesgo de enfermedades digestivas graves, entre ellas el cáncer colorrectal. Especialistas en gastroenterología y nutrición coinciden en que la calidad de los alimentos influye directamente en la microbiota intestinal, la inflamación y el funcionamiento cotidiano del aparato digestivo.

Lee además
cancer de colon: hay mas de 15.000 casos nuevos por ano en argentina
Salud.

Cáncer de Colon: hay más de 15.000 casos nuevos por año en Argentina
por ano se detectan 15.000 nuevos casos de cancer de colon en argentina
Salud.

Por año se detectan 15.000 nuevos casos de cáncer de colon en Argentina

Qué comer para cuidar el colon

El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes y por eso los especialistas remarcan la importancia de sostener hábitos saludables. La Sociedad Española contra el Cáncer recomienda comer más alimentos vegetales, como frutas, legumbres y cereales integrales, y reducir el consumo de carnes rojas, grasas y azúcares como parte de las medidas de prevención.

La American Cancer Society también señala que los cereales integrales y los alimentos ricos en fibra pueden ayudar a disminuir el riesgo de cáncer colorrectal. Entre ellos se incluyen opciones como avena, arroz integral, maíz, trigo integral y otros granos sin refinar.

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas
Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Los expertos consultados por Men’s Health remarcan que no se trata de un único alimento “milagroso”, sino de un patrón alimentario sostenido, variado y con presencia de fibra, probióticos y compuestos antiinflamatorios.

Los alimentos recomendados por especialistas

Entre los alimentos destacados aparece el brócoli, valorado por su aporte de fibra y compuestos que ayudan a proteger las células del colon frente al daño oxidativo. Además, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas para el intestino.

Las zanahorias también son recomendadas porque aportan fibra soluble e insoluble, ayudan a regular el tránsito intestinal y contienen betacaroteno, un antioxidante con efecto antiinflamatorio.

Las verduras de hoja verde, como espinaca y rúcula, aportan fibras prebióticas que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino y favorecen la función digestiva.

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas
Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Entre las frutas, la manzana y la pera se destacan por su contenido de fibra soluble y por contribuir a una microbiota intestinal más diversa. En el caso de las peras, además, pueden ayudar a regular el tránsito intestinal.

Cereales integrales, legumbres y fermentados

Los cereales integrales, como la avena, aportan fibras fermentables que favorecen la diversidad de la microbiota y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos ayudan a reforzar la barrera intestinal y pueden contribuir a disminuir la inflamación.

Las legumbres, como lentejas, porotos y garbanzos, también tienen un rol importante porque alimentan bacterias beneficiosas, aportan saciedad y ayudan al buen funcionamiento del intestino.

El yogur y el kimchi se encuentran entre los alimentos fermentados recomendados por su aporte de probióticos. Estos microorganismos pueden colaborar en el equilibrio de la flora intestinal y fortalecer la barrera digestiva.

Las semillas de lino, por su parte, aportan fibra soluble y ácidos grasos omega-3. Según especialistas, pueden favorecer la regularidad intestinal y ayudar a combatir la inflamación.

Cómo influye la dieta en la microbiota

La microbiota intestinal está formada por millones de microorganismos que cumplen funciones importantes en la digestión, la respuesta inmune y la salud general. Una dieta rica en fibra y alimentos vegetales favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas, mientras que una alimentación pobre en variedad puede afectar ese equilibrio.

Por eso, los especialistas recomiendan priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y alimentos fermentados. La clave está en sostener la diversidad alimentaria y no en eliminar grupos completos sin indicación médica.

Recomendaciones para un colon sano

Una de las principales recomendaciones es aumentar la ingesta de fibra de manera progresiva y acompañarla con suficiente agua, para evitar molestias como hinchazón o estreñimiento.

También se aconseja mantener un estilo de vida activo, evitar el tabaco, reducir el consumo de alcohol y limitar las carnes procesadas. La Sociedad Española contra el Cáncer además recomienda participar en los programas de cribado para detectar el cáncer de colon a tiempo en las edades indicadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cáncer de Colon: hay más de 15.000 casos nuevos por año en Argentina

Por año se detectan 15.000 nuevos casos de cáncer de colon en Argentina

Alimentación y salud intestinal: qué recomiendan los especialistas para cuidar el colon

El rincón escondido de La Rioja para descubrir: así es el volcán que maravilla a los turistas

La Corte Suprema rechazó el pedido del Gobierno para intervenir en la reforma laboral

Lo que se lee ahora
Figura ilustrativa de San La Muerte.
País

Impacto y misterio por una enorme figura de San La Muerte en Santiago del Estero

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cambio dehorario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martin en Tucumán (Fotoilustrativa)
Deportes.

Cambio de horario para el partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín en Tucumán

Qué le pasó a la mamá de Yipio. video
Espectáculos.

Gran Hermano: ¿Qué enfermedad tiene la mamá de Yipio?

Cambio de temperatura en Jujuy - Imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) video
Tiempo.

Tras el viento norte, pronostican frío extremo para Jujuy durante el fin de semana

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz video
Precaución.

Jujuy amaneció con viento norte y varios barrios quedaron sin luz

Foto ilustrativa. video
Importante.

Alerta en Jujuy: cuál es la aplicación más usada para las estafas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel