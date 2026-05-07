Colon sano: qué alimentación recomiendan los gastroenterólogos

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Una alimentación variada y equilibrada es clave para cuidar el colon y reducir el riesgo de enfermedades digestivas graves, entre ellas el cáncer colorrectal. Especialistas en gastroenterología y nutrición coinciden en que la calidad de los alimentos influye directamente en la microbiota intestinal, la inflamación y el funcionamiento cotidiano del aparato digestivo.

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El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes y por eso los especialistas remarcan la importancia de sostener hábitos saludables . La Sociedad Española contra el Cáncer recomienda comer más alimentos vegetales, como frutas, legumbres y cereales integrales, y reducir el consumo de carnes rojas, grasas y azúcares como parte de las medidas de prevención.

La American Cancer Society también señala que los cereales integrales y los alimentos ricos en fibra pueden ayudar a disminuir el riesgo de cáncer colorrectal. Entre ellos se incluyen opciones como avena, arroz integral, maíz, trigo integral y otros granos sin refinar.

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Los expertos consultados por Men’s Health remarcan que no se trata de un único alimento “milagroso”, sino de un patrón alimentario sostenido, variado y con presencia de fibra, probióticos y compuestos antiinflamatorios.

Los alimentos recomendados por especialistas

Entre los alimentos destacados aparece el brócoli, valorado por su aporte de fibra y compuestos que ayudan a proteger las células del colon frente al daño oxidativo. Además, favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas para el intestino.

Las zanahorias también son recomendadas porque aportan fibra soluble e insoluble, ayudan a regular el tránsito intestinal y contienen betacaroteno, un antioxidante con efecto antiinflamatorio.

Las verduras de hoja verde, como espinaca y rúcula, aportan fibras prebióticas que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino y favorecen la función digestiva.

Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas Los alimentos que ayudan a cuidar el colon, según especialistas

Entre las frutas, la manzana y la pera se destacan por su contenido de fibra soluble y por contribuir a una microbiota intestinal más diversa. En el caso de las peras, además, pueden ayudar a regular el tránsito intestinal.

Cereales integrales, legumbres y fermentados

Los cereales integrales, como la avena, aportan fibras fermentables que favorecen la diversidad de la microbiota y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos ayudan a reforzar la barrera intestinal y pueden contribuir a disminuir la inflamación.

Las legumbres, como lentejas, porotos y garbanzos, también tienen un rol importante porque alimentan bacterias beneficiosas, aportan saciedad y ayudan al buen funcionamiento del intestino.

El yogur y el kimchi se encuentran entre los alimentos fermentados recomendados por su aporte de probióticos. Estos microorganismos pueden colaborar en el equilibrio de la flora intestinal y fortalecer la barrera digestiva.

Las semillas de lino, por su parte, aportan fibra soluble y ácidos grasos omega-3. Según especialistas, pueden favorecer la regularidad intestinal y ayudar a combatir la inflamación.

Cómo influye la dieta en la microbiota

La microbiota intestinal está formada por millones de microorganismos que cumplen funciones importantes en la digestión, la respuesta inmune y la salud general. Una dieta rica en fibra y alimentos vegetales favorece el desarrollo de bacterias beneficiosas, mientras que una alimentación pobre en variedad puede afectar ese equilibrio.

Por eso, los especialistas recomiendan priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas y alimentos fermentados. La clave está en sostener la diversidad alimentaria y no en eliminar grupos completos sin indicación médica.

Recomendaciones para un colon sano

Una de las principales recomendaciones es aumentar la ingesta de fibra de manera progresiva y acompañarla con suficiente agua, para evitar molestias como hinchazón o estreñimiento.

También se aconseja mantener un estilo de vida activo, evitar el tabaco, reducir el consumo de alcohol y limitar las carnes procesadas. La Sociedad Española contra el Cáncer además recomienda participar en los programas de cribado para detectar el cáncer de colon a tiempo en las edades indicadas.