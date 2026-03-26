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26 de marzo de 2026 - 08:38
Salud.

Por año se detectan 15.000 nuevos casos de cáncer de colon en Argentina

Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon. Este tipo de cáncer tiene altas posibilidades de tratamiento y control si es detectado a tiempo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cancer de colon

Detectado a tiempo, el cáncer de colon tiene altas posibilidades de tratamiento y control. Por eso, cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Colon, una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de los controles.

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El cáncer colorrectal se desarrolla en el intestino grueso, que incluye el colon y el recto. En Argentina se registran alrededor de 15.895 nuevos casos por año, lo que equivale a unos 43 diagnósticos por día y representa el 12,1 % de todos los cánceres en el país. Es el segundo tumor más frecuente, después del cáncer de mama en mujeres y de próstata en hombres, y afecta tanto a varones como a mujeres, especialmente a partir de los 50 años.

La Dra. Valeria El Haj, directora médica nacional de OSPEDYC, argumentó que: “en muchos casos, antes de que aparezca el cáncer se desarrollan lesiones llamadas pólipos, que comienzan siendo benignas pero pueden transformarse con el tiempo. Detectarlos y tratarlos de manera temprana permite evitar la progresión de la enfermedad.”

“Uno de los desafíos, prosiguió El Haj, es que el cáncer de colon suele no presentar síntomas en sus etapas iniciales. Cuando la enfermedad avanza pueden aparecer señales como cambios en el ritmo intestinal, presencia de sangre o mucosidad en las evacuaciones, modificación en la forma de las heces, anemia, pérdida de peso o dolor abdominal o rectal frecuente.”

La prevención combina hábitos saludables y controles médicos. Mantener una alimentación rica en frutas y verduras, reducir el consumo de carnes rojas y alcohol, realizar actividad física regular y evitar el tabaco ayuda a disminuir el riesgo.

“Además –sostiene la especialista de OSPEDYC-, existen estudios que permiten detectar la enfermedad de manera temprana. El test de sangre oculta en materia fecal (FIT) permite identificar pequeñas cantidades de sangre en la materia fecal y, si el resultado es positivo, se complementa con una colonoscopía, un estudio que permite observar el colon y extirpar pólipos antes de que se transformen en cáncer.”

Se recomienda consultar al médico ante síntomas digestivos persistentes, como sangrado o cambios en el hábito intestinal. También es importante realizar controles preventivos entre los 50 y 75 años, incluso sin síntomas, o antes si existen antecedentes familiares o enfermedades inflamatorias intestinales.

“A pesar de la eficacia de estos estudios, muchas personas aún postergan los controles por falta de información, temor o dificultades de acceso. Sin embargo, con chequeos periódicos y mayor conciencia sobre la prevención, el cáncer de colon es uno de los tumores que más posibilidades tiene de detectarse a tiempo y tratarse con éxito”, finalizó la Dra. El Haj.

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