Dejar de fumar: por qué la edad influye en la recuperación de los pulmones

Por qué la edad en la que se deja de fumar es clave en el nivel de recuperación de los pulmones.

Durante muchos años se sostuvo la idea de que el daño en los pulmones provocado por fumar tabaco era irreversible , lo que llevó a que muchas personas que dejaron de fumar sintieran desmotivación o resignación . No obstante, estudios científicos recientes difundidos por el medio británico The Guardian cuestionaron esa creencia.

Mundo. El Reino Unido avanza en una ley histórica: quienes hoy son menores no podrán fumar nunca en su vida

Prevención. Los terribles riesgos de fumar en el auto y tirar la colilla del cigarrillo al suelo

Los expertos demostraron que los pulmones poseen una importante capacidad de regeneración después de abandonar el cigarrillo, aunque esa recuperación, si bien significativa, no llega a ser total .

Investigaciones recientes confirman que los pulmones tienen una notable capacidad de reparación después de dejar de fumar, aunque nunca alcanzan una regeneración total.

Abandonar el consumo de tabaco a la mayor brevedad posible continúa siendo clave para aprovechar al máximo la capacidad de recuperación del organismo. Cuando se deja de fumar, los pulmones pueden poner en marcha procesos naturales de reparación que ayudan a restaurar parcialmente los tejidos afectados y a optimizar el funcionamiento del sistema respiratorio .

Si bien no todos los efectos perjudiciales se revierten por completo y ciertos daños permanentes pueden mantenerse, la evidencia científica demuestra que dejar el cigarrillo genera una mejora significativa en la salud pulmonar.

Profesionales de la salud respiratoria, como la doctora Charlotte Dean, quien lidera el área de investigación y enfermedades del pulmón en la universidad británica Imperial College London, señalan que la evidencia científica en este campo ha cambiado de manera significativa con el paso del tiempo.

Dejar de fumar de manera temprana permite aprovechar al máximo la capacidad regenerativa de los pulmones antes de que disminuya con la edad.

Tal como recoge el medio británico The Guardian, la experta explicó que “ya no creemos” que los pulmones no se puedan regenerar y que, en líneas generales, estos órganos sí tienen capacidad de reparación una vez que se abandona el hábito de fumar. Además, indicó que el sistema respiratorio puede recuperarse de distintos tipos de agresiones, como la exposición a contaminantes, infecciones y, en cierta medida, los efectos provocados por las sustancias tóxicas del tabaco.

¿Qué sucede en los pulmones tras dejar de fumar?

La exposición prolongada al humo del tabaco o al vapor de los cigarrillos electrónicos puede superar los mecanismos naturales de reparación del organismo. Esta carga de sustancias tóxicas dificulta los procesos de regeneración y hace que la evolución no sea igual en todos los casos.

Si bien gran parte de las personas logra mejorar su función pulmonar después de abandonar el hábito de fumar, en otros casos persisten lesiones permanentes que no llegan a revertirse por completo.

La exposición continua al humo del cigarrillo o vapeo limita la capacidad natural de los pulmones para repararse y puede generar daños irreversibles.

Daños pulmonares reversibles y factores individuales

La capacidad de recuperación de los pulmones varía según cada individuo y sus condiciones particulares. Mientras algunas personas consiguen una mejora notable de su función respiratoria, otras pueden presentar alteraciones genéticas o daños permanentes en el tejido pulmonar, de acuerdo con lo explicado por la especialista citada por el medio británico The Guardian.

“Puede ser que hayas desencadenado mutaciones”, “cambios genéticos” o “daños en los tejidos”, y esas situaciones pueden condicionar la salud pulmonar a largo plazo, incrementando el riesgo de enfermedades graves”, advirtió Dean.

La facultad de los pulmones para regenerarse se reduce a medida que avanza la edad. Este proceso es comparable a la disminución de la capacidad de recuperación que experimentan los huesos con el paso del tiempo. Por esta razón, evitar el consumo de tabaco y dejarlo lo antes posible es un factor clave para preservar la salud respiratoria.

Factores individuales determinan la recuperación pulmonar, ya que algunas personas presentan daños genéticos o lesiones irreversibles tras dejar de fumar.

Hábitos para favorecer la reparación pulmonar

Incorporar hábitos de vida saludables contribuye a favorecer la recuperación de los pulmones tras abandonar el consumo de tabaco. La doctora Charlotte Dean destaca que la actividad física cumple un rol fundamental, ya que mejora la capacidad respiratoria y optimiza el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Sostener una rutina de ejercicio regular junto con una alimentación balanceada incrementa las posibilidades de una recuperación notable de la función pulmonar.

La especialista también subraya la relevancia de dejar el cigarrillo a edades tempranas, dado que la capacidad de reparación del tejido pulmonar se reduce progresivamente con el paso del tiempo. En declaraciones al medio británico The Guardian, afirmó que “deberíamos animar a dejar de fumar” lo antes posible, porque el tejido pulmonar repara menos eficientemente conforme avanza la edad.

fumar.jpg

Mantener una vida físicamente activa ayuda a fortalecer el sistema respiratorio y favorece una mejor utilización del oxígeno por parte del organismo. Esta adaptación del cuerpo mejora su capacidad de respuesta frente a futuras agresiones y pone en evidencia que abandonar el consumo de tabaco junto con la incorporación de hábitos saludables puede generar beneficios sostenidos en el tiempo para la función pulmonar.

Por otra parte, incorporar controles médicos regulares permite identificar de manera temprana posibles alteraciones respiratorias y hacer un seguimiento adecuado de la evolución de la capacidad pulmonar. El acompañamiento de profesionales de la salud facilita este proceso, refuerza la constancia en la adopción de hábitos sin tabaco y contribuye al bienestar general, al tiempo que disminuye el riesgo de recaídas o de desarrollar enfermedades a futuro.