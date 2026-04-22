El Reino Unido avanza en una ley histórica: quienes hoy son menores no podrán fumar nunca en su vida

El Reino Unido comenzó a transitar el camino hacia lo que sería la primera generación del mundo libre de humo . El Parlamento británico sancionó una de las políticas antitabaco más estrictas a nivel global, al prohibir la venta de productos de tabaco a todas las personas nacidas desde 2009 .

En la práctica, esto impedirá que toda una generación pueda acceder legalmente al cigarrillo en cualquier momento de su vida. La denominada Ley Anti Tabaco y Vapeo , que comenzará a regir en 2027 y que además prohíbe la comercialización de productos con nicotina , apunta a cortar el consumo desde su origen.

De este modo, quienes hoy tienen menos de 17 años no podrán comprar tabaco de forma legal en ningún momento de su vida.

Objetivo de la ley y proyección sanitaria a largo plazo

Al establecer la prohibición de venta de tabaco para quienes hayan nacido desde el 1° de enero de 2009 y avanzar con el incremento progresivo de la edad legal para fumar —actualmente fijada en 18 años, pero que se elevará de forma gradual año tras año—, se proyecta erradicar por completo el consumo de cigarrillos y vapeadores entre los jóvenes hacia 2040. A largo plazo, la medida también apunta a reducir las muertes y las internaciones asociadas a enfermedades vinculadas al tabaquismo.

En ese marco, el ministro de Salud del Reino Unido, Wes Streeting, definió la iniciativa como un “momento histórico para la salud de la nación”, que dará lugar a “la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño”.

Una vez que obtenga la aprobación definitiva y se convierta en ley, la normativa otorgará al Gobierno la facultad de ampliar las restricciones actuales del consumo en espacios cerrados hacia áreas al aire libre, como plazas de juegos infantiles y sectores cercanos a escuelas y hospitales.

Así, quienes hoy tienen 17 años nunca podrán fumar cigarrillos de manera legal.

Nuevas facultades regulatorias sobre espacios y productos con nicotina

Asimismo, habilitará a las autoridades a limitar la variedad de sabores y el diseño de los envases de los cigarrillos electrónicos, además de prohibir su uso en aquellos lugares donde ya rige la prohibición de fumar.

El Reino Unido comenzó a transitar el camino hacia lo que sería la primera generación del mundo libre de humo. El Parlamento británico sancionó una de las políticas antitabaco más estrictas a nivel global, al prohibir la venta de productos de tabaco a todas las personas nacidas desde 2009. En la práctica, esto impedirá que toda una generación pueda acceder legalmente al cigarrillo en cualquier momento de su vida.

La denominada Ley Anti Tabaco y Vapeo, que comenzará a regir en 2027 y que además prohíbe la comercialización de productos con nicotina, apunta a cortar el consumo desde su origen. De este modo, quienes hoy tienen menos de 17 años no podrán comprar tabaco de forma legal en ningún momento de su vida.

La medida también alcanza a los vapeadores.

Al establecer la prohibición de venta de tabaco para quienes hayan nacido desde el 1° de enero de 2009 y avanzar con el incremento progresivo de la edad legal para fumar —actualmente fijada en 18 años—, se proyecta erradicar por completo el consumo de cigarrillos y vapeadores entre los jóvenes hacia 2040. A largo plazo, la medida también apunta a reducir las muertes y las internaciones asociadas a enfermedades vinculadas al tabaquismo.

En ese marco, el ministro de Salud del Reino Unido, Wes Streeting, definió la iniciativa como un “momento histórico para la salud de la nación”, que dará lugar a “la primera generación libre de humo”, protegida de por vida de la adicción y el daño”.

Debate político, respaldo parlamentario y efectos colaterales

Una vez que obtenga la aprobación definitiva y se convierta en ley, la normativa otorgará al Gobierno la facultad de ampliar las restricciones actuales del consumo en espacios cerrados hacia áreas al aire libre, como plazas de juegos infantiles y sectores cercanos a escuelas y hospitales.

Así, quienes hoy tienen 17 años nunca podrán fumar cigarrillos de manera legal.

Asimismo, habilitará a las autoridades a limitar la variedad de sabores y el diseño de los envases de los cigarrillos electrónicos, además de prohibir su uso en aquellos lugares donde ya rige la prohibición de fumar. El proyecto legislativo forma parte de un conjunto de políticas orientadas a fortalecer la prevención en salud y a reducir, a futuro, la carga sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, financiado con fondos públicos.

Hazel Cheeseman, directora de la organización de salud pública Action on Smoking and Health, afirmó en declaraciones al canal LBC que la propuesta representa “un punto de inflexión decisivo para la salud pública”.

En contraste, el sector más duro del Partido Conservador criticó la iniciativa y la calificó como una “atentado a las libertades de los ciudadanos” impulsada por lo que denominan un “Estado niñera”. En la votación parlamentaria, más de 100 legisladores optaron por la abstención y 57 se pronunciaron en contra. Sin embargo, el Gobierno consiguió aprobar la ley con holgura gracias al respaldo del Partido Laborista. También se advierte que la medida podría impulsar el crecimiento del mercado ilegal de tabaco y cigarrillos electrónicos.

Polémica ley en Reino Unido.

Impacto sanitario, prevención y el tabaquismo en Argentina

En la Argentina, el cáncer de pulmón provoca alrededor de 10.000 fallecimientos al año, de acuerdo con cifras del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y su incidencia se incrementa especialmente a partir de los 45 años.

“Suena a una medida muy positiva la británica. Cuando fueron las restricciones por la publicidad y los avances de no fumar en espacios cerrados, la industria tabacalera en el mundo apostó muy fuerte al marketing directo de las redes sociales y los jóvenes, adolescentes, sobre todo, y casi niños, infringiendo la ley de restricciones de publicidad. Como no es una publicidad muy regulada en redes, apuntaron todos ahí”, explicó a colegas de Clarín Ignacio Zervino, coordinador de la Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón.

“¿Podría la Argentina seguir una línea similar a la del Reino Unido? El país está muy atrasado en regulaciones. La Argentina tiene precios internacionalmente muy bajos, y la principal recomendación de la Organización Mundial de la Salud es aumentar el precio y los impuestos de los cigarrillos. Somos uno de los pocos países que no firmó el convenio marco que habilita una cantidad de medidas para luchar contra la epidemia mundial del tabaco”, afirma Zervino.

La Ley Anti Tabaco y Vapeo, que entrará en vigencia en 2027 y que también prohíbe la venta de todo producto con nicotina, frena el consumo legal de tabaco desde la raíz.

En relación con las personas que ya fuman, el especialista señala que también existen pocas políticas de abordaje, al igual que en la prevención del consumo. “Hay muchos métodos para dejar de fumar, es muy personal, y la historia de una persona no sirve para otra. Entonces, es importantísimo controlar a quienes ya fuman, desde lo cardio y lo pulmonar”, enfatiza el experto.

La organización que encabeza impulsa de manera activa el “screening” o detección temprana del cáncer de pulmón, una estrategia que forma parte de la prevención secundaria.

“Así como existe la mamografía o la videocolonoscopía para detectar cáncer de mama o de colon respectivamente, es fundamental que los fumadores con historia tabáquica pesada, que hayan fumado más de tantos paquetes durante tantos años, consulten a su médico y neumonólogo, y se hagan los controles anuales necesarios”, concluye.

Se podría eliminar por completo el hábito de fumar y vapear entre la gente joven en 2040.

Se trata del grupo poblacional de mayor riesgo, comprendido aproximadamente entre los 55 y 75 años. Está comprobado que el tamizaje, es decir, la identificación temprana del cáncer de pulmón mediante estudios de tomografía, contribuye a disminuir la mortalidad, ya que esta patología suele diagnosticarse en fases avanzadas. Este tipo de programas ya se implementa en distintos países de Europa y en los Estados Unidos, y en la Argentina existen algunas experiencias puntuales impulsadas por la Asociación Argentina de Oncología Clínica.