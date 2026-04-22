Murió a los 85 años un recordado actor de El Chavo del 8

Murió un actor de “El Chavo del 8″ a los 85 años.

Este martes murió Ricardo de Pascual, recordado por su participación en El Chavo del 8 . Tenía 85 años y una amplia trayectoria en el espectáculo de México . El actor interpretó dos personajes en la icónica creación de Roberto Gómez Bolaños : por un lado, al Sr. Calvillo , el hombre que intentó comprar la vecindad a Señor Barriga.

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Y por otro lado, encarnó al Sr. Hurtado , un delincuente dentro del condominio. Desde Grupo Chespirito expresaron su pesar en redes sociales : “Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual , quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables . Q.E.P.D”.

Ricardo de Pascual fue el Sr. Calvillo en El Chavo.

El actor había revelado en una entrevista que padecía EPOC , un cuadro que se agravó tras haber contraído Covid-19 . “ No entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años , tengo 45 sin fumar . Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio . Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias ”, admitió.

Calvillo quiso comprarle la vecindad al Señor Barriga, pero los habitantes se lo impidieron.

Aun con los problemas respiratorios que enfrentaba, Ricardo nunca consideró dejar su actividad artística ni alejarse de los escenarios: “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”.

Ricardo de Pascual también fue el Señor Hurtado en El Chavo.

Qué personajes de “El Chavo del 8” murieron

El primero en despedirse del elenco fue Ramón Valdés, quien murió en 1988 a causa de un cáncer de estómago. Más tarde falleció Angelines Fernández, recordada por su papel como la Bruja del 71.

La Bruja del 71 y Don Ramón, la pareja que no pudo ser en la vecindad de El Chavo del 8.

Tiempo después, la muerte de Roberto Gómez Bolaños dejó un gran vacío entre sus seguidores, y en 2016 Rubén Aguirre atravesó complicaciones de salud mientras padecía una neumonía. También ya no forman parte del mundo terrenal personajes como Malicha, Godínez, Jaimito el cartero y Paty.