De qué murió Luis Puenzo

Qué se sabe de la muerte de Luis Puenzo.

Este martes 21 de abril se confirmó el fallecimiento del cineasta Luis Puenzo , a los 80 años . Fue un reconocido guionista, director y productor argentino , ampliamente recordado por su película La historia oficial , con la que obtuvo el premio Óscar a Mejor película extranjera .

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La confirmación de su muerte fue dada a conocer por Argentores . A través de un comunicado, la entidad expresó: “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo , quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires , a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”.

Norma Aleandro y Luis Puenzo posan con Jack Valenti tras ganar el premio Oscar por La historia oficial, la primera película argentina en ganar la estatuilla.

Según informó la periodista Maru Leone en diálogo con LN+ , en los últimos años Luis Puenzo atravesó distintos problemas de salud que lo llevaron a distanciarse de la actividad profesional .

En ese sentido, la comunicadora señaló: “Estaba viviendo un momento bastante complicad”. No obstante, hasta el momento no trascendieron las causas del fallecimiento.

La extensa trayectoria de Luis Puenzo

Luis Adalberto Puenzo nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946. Comenzó su recorrido profesional en el mundo de la publicidad durante la década del 60, etapa en la que dio sus primeros pasos en la industria audiovisual.

Luis Puenzo tuvo problemas de salud en los últimos años.

En ese período creó su propia productora, Luis Puenzo Cine, desde la cual desarrolló cortometrajes y piezas publicitarias que le sirvieron como base formativa antes de dedicarse al cine.

Su primera experiencia como director y guionista de largometrajes llegó en 1973 con Luces de mis zapatos, una producción infantil protagonizada por Norman Briski. Más adelante, participó en la realización del episodio “Cinco años de vida” dentro del filme colectivo Las sorpresas (1975).

Qué se sabe de la muerte de Luis Puenzo.

Luis Puenzo y el salto al reconocimiento internacional

El salto al reconocimiento internacional se produjo en 1985 con el estreno de La historia oficial, un largometraje dirigido por Luis Puenzo y coescrito junto a la guionista Aída Bortnik. La producción, protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, puso el foco en la problemática de la apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Más allá de su trayectoria en el ámbito artístico, Luis Puenzo también tuvo una participación activa en la política audiovisual del país.

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En 1994 intervino en la elaboración de la Ley de Cine (Ley N.º 24.377/94), normativa que estableció la autarquía del INCAA y definió su esquema de financiamiento. Años más tarde, durante la gestión de Alberto Fernández, ocupó la dirección del mismo organismo entre 2019 y 2022.