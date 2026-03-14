Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados al mayor premio del cine

La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar 2026 , la ceremonia más importante del séptimo arte. La gala se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a actores, directores y productores que competirán por la tradicional estatuilla dorada.

Espectáculos. Cuenta regresiva para los Oscar 2026: cuáles son las películas y estrellas favoritas

La edición número 98 de los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá las mejores producciones del último año en más de 20 categorías. Además, el comediante Conan O’Brien será nuevamente el anfitrión del evento por segundo año consecutivo.

Entre las películas que competirán por el premio a Mejor Película aparecen títulos como Frankenstein, Hamnet, Bugonia y Pecadores, una de las producciones que lidera las nominaciones.

La categoría principal de los Premios Oscar 2026 reúne diez producciones que buscarán el máximo galardón de la industria cinematográfica.

Los nominados a Mejor Película son:

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Entre estas producciones, Pecadores se convirtió en uno de los títulos más destacados al obtener 16 nominaciones, una cifra que marcó un récord dentro de esta edición.

Quienes siguen las novedades del cine también pueden consultar las películas y series más esperadas que se estrenarán este año en el cine y las plataformas de streaming, donde se destacan varios de los títulos nominados.

Los actores y directores que compiten por la estatuilla

Las categorías de interpretación también reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine internacional.

Los nominados a Mejor Actor son:

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

En tanto, las nominadas a Mejor Actriz son:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor Dirección

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Guion Original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor Dirección de Casting

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

La hermanastra fea

Pecadores

La máquina

Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Fotografía

Frankenstein

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

Alabama: presos del sistema

Abrázame en la luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

F1

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor Película Internacional

El agente secreto

Fue solo un accidente

Valor sentimental

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

“Dear Me” de Diane Warren: Relentless

“Golden” de Las guerreras K-Pop

“I Lied to You” de Pecadores

“Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi

“Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Renace

The Lost Bus

Pecadores

Cómo se eligen los ganadores de los Premios Oscar

La selección de los ganadores de los Premios Oscar 2026 está a cargo de los miembros de la Academia, una organización integrada por más de 11 mil profesionales de la industria cinematográfica.

El proceso de votación se realiza en dos etapas. En la primera, los miembros de cada rama profesional votan para elegir a los nominados dentro de sus categorías. Por ejemplo, los actores votan en las categorías actorales y los directores en la categoría de dirección.

Luego, en la etapa final, todos los miembros de la Academia participan en la votación para elegir a los ganadores.

En el caso de la categoría de Mejor Película, el sistema es diferente y se utiliza un modelo de voto preferencial, donde los votantes ordenan las películas según su preferencia hasta que una obtenga la mayoría necesaria.

Este mecanismo busca que el premio principal recaiga en la película que genere mayor consenso dentro de la industria.

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realizará el 15 de marzo y será transmitida en vivo por televisión y plataformas de streaming para todo el mundo.