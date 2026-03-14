sábado 14 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de marzo de 2026 - 17:38
Cine.

Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados al mayor premio del cine

Los Premios Oscar 2026 ya tienen nominados. La gala será el 15 de marzo en Los Ángeles y reunirá a las principales figuras del cine.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados al mayor premio del cine

Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados al mayor premio del cine

La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar 2026, la ceremonia más importante del séptimo arte. La gala se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a actores, directores y productores que competirán por la tradicional estatuilla dorada.

Lee además
Cuenta regresiva para los Oscar 2026 video
Espectáculos.

Cuenta regresiva para los Oscar 2026: cuáles son las películas y estrellas favoritas
Romance confirmado en Málaga y descargo de la ex del músico.  
Farándula.

Se supo con quién estaría saliendo Gimena Accardi: ¿Nuevo romance en puerta?

La edición número 98 de los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá las mejores producciones del último año en más de 20 categorías. Además, el comediante Conan O’Brien será nuevamente el anfitrión del evento por segundo año consecutivo.

Entre las películas que competirán por el premio a Mejor Película aparecen títulos como Frankenstein, Hamnet, Bugonia y Pecadores, una de las producciones que lidera las nominaciones.

Premios Oscar 2026: las películas nominadas

La categoría principal de los Premios Oscar 2026 reúne diez producciones que buscarán el máximo galardón de la industria cinematográfica.

Los nominados a Mejor Película son:

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supreme

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Entre estas producciones, Pecadores se convirtió en uno de los títulos más destacados al obtener 16 nominaciones, una cifra que marcó un récord dentro de esta edición.

Quienes siguen las novedades del cine también pueden consultar las películas y series más esperadas que se estrenarán este año en el cine y las plataformas de streaming, donde se destacan varios de los títulos nominados.

Los actores y directores que compiten por la estatuilla

Las categorías de interpretación también reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine internacional.

Los nominados a Mejor Actor son:

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme

  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

  • Ethan Hawke – Blue Moon

  • Michael B. Jordan – Pecadores

  • Wagner Moura – El agente secreto

En tanto, las nominadas a Mejor Actriz son:

  • Jessie Buckley – Hamnet

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson – Song Sung Blue

  • Renate Reinsve – Valor sentimental

  • Emma Stone – Bugonia

Mejor Dirección

  • Chloe Zhao, Hamnet
  • Josh Safdie, Marty Supremo
  • Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
  • Joachim Trier, Valor sentimental
  • Ryan Coogler, Pecadores

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro, Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Delroy Lindo, Pecadores
  • Sean Penn, Una batalla tras otra
  • Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning, Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
  • Amy Madigan, La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku, Pecadores
  • Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon
  • Fue solo un accidente
  • Marty Supremo
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Pearls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Pecadores

Mejor Dirección de Casting

  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • El agente secreto
  • Pecadores

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen’s Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein
  • La hermanastra fea
  • Pecadores
  • La máquina
  • Kokuho

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sueños de trenes

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema
  • Abrázame en la luz
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Mejor Montaje

  • F1
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto
  • Fue solo un accidente
  • Valor sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
  • “Golden” de Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” de Pecadores
  • “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
  • “Train Dreams” de Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Pecadores
  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas
  • F1
  • Jurassic World: Renace
  • The Lost Bus
  • Pecadores

Cómo se eligen los ganadores de los Premios Oscar

La selección de los ganadores de los Premios Oscar 2026 está a cargo de los miembros de la Academia, una organización integrada por más de 11 mil profesionales de la industria cinematográfica.

El proceso de votación se realiza en dos etapas. En la primera, los miembros de cada rama profesional votan para elegir a los nominados dentro de sus categorías. Por ejemplo, los actores votan en las categorías actorales y los directores en la categoría de dirección.

Luego, en la etapa final, todos los miembros de la Academia participan en la votación para elegir a los ganadores.

En el caso de la categoría de Mejor Película, el sistema es diferente y se utiliza un modelo de voto preferencial, donde los votantes ordenan las películas según su preferencia hasta que una obtenga la mayoría necesaria.

Este mecanismo busca que el premio principal recaiga en la película que genere mayor consenso dentro de la industria.

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realizará el 15 de marzo y será transmitida en vivo por televisión y plataformas de streaming para todo el mundo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cuenta regresiva para los Oscar 2026: cuáles son las películas y estrellas favoritas

Se supo con quién estaría saliendo Gimena Accardi: ¿Nuevo romance en puerta?

El inesperado mensaje de Emanuel Noir: la publicación que sorprendió a sus fans

Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Quién es la "diablita jujeña" que subió con Cazzu al escenario y se volvió viral

Las más leídas

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 - Imagen Ilustrativa
Jujuy.

Corte total momentáneo en avenida Savio y Ruta 9 por un siniestro vial

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya
Salud.

Jujuy: confirmaron 6 casos de Chikungunya

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana
Jujuy.

Alerta amarilla por tormentas en Jujuy para todo el fin de semana

Imagen creada con IA.
Precios.

Cuáles fueron los alimentos que más subieron en Jujuy durante febrero

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal
Mascotas.

Carnaval de las Mascotas: más de 200 animales atendidos en la jornada municipal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel