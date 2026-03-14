Premios Oscar 2026: la lista completa de nominados al mayor premio del cine

La industria del cine se prepara para una nueva edición de los Premios Oscar 2026, la ceremonia más importante del séptimo arte. La gala se realizará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y reunirá a actores, directores y productores que competirán por la tradicional estatuilla dorada.
La edición número 98 de los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconocerá las mejores producciones del último año en más de 20 categorías. Además, el comediante Conan O’Brien será nuevamente el anfitrión del evento por segundo año consecutivo.
Entre las películas que competirán por el premio a Mejor Película aparecen títulos como Frankenstein, Hamnet, Bugonia y Pecadores, una de las producciones que lidera las nominaciones.
Premios Oscar 2026: las películas nominadas
La categoría principal de los Premios Oscar 2026 reúne diez producciones que buscarán el máximo galardón de la industria cinematográfica.
Los nominados a Mejor Película son:
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Bugonia
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F1
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Frankenstein
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Hamnet
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Marty Supreme
-
Una batalla tras otra
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El agente secreto
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Valor sentimental
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Pecadores
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Sueños de trenes
Entre estas producciones, Pecadores se convirtió en uno de los títulos más destacados al obtener 16 nominaciones, una cifra que marcó un récord dentro de esta edición.
Quienes siguen las novedades del cine también pueden consultar las películas y series más esperadas que se estrenarán este año en el cine y las plataformas de streaming, donde se destacan varios de los títulos nominados.
Los actores y directores que compiten por la estatuilla
Las categorías de interpretación también reúnen a algunas de las figuras más reconocidas del cine internacional.
Los nominados a Mejor Actor son:
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Timothée Chalamet – Marty Supreme
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Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
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Ethan Hawke – Blue Moon
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Michael B. Jordan – Pecadores
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Wagner Moura – El agente secreto
En tanto, las nominadas a Mejor Actriz son:
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Jessie Buckley – Hamnet
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Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
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Kate Hudson – Song Sung Blue
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Renate Reinsve – Valor sentimental
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Emma Stone – Bugonia
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” de Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores
Cómo se eligen los ganadores de los Premios Oscar
La selección de los ganadores de los Premios Oscar 2026 está a cargo de los miembros de la Academia, una organización integrada por más de 11 mil profesionales de la industria cinematográfica.
El proceso de votación se realiza en dos etapas. En la primera, los miembros de cada rama profesional votan para elegir a los nominados dentro de sus categorías. Por ejemplo, los actores votan en las categorías actorales y los directores en la categoría de dirección.
Luego, en la etapa final, todos los miembros de la Academia participan en la votación para elegir a los ganadores.
En el caso de la categoría de Mejor Película, el sistema es diferente y se utiliza un modelo de voto preferencial, donde los votantes ordenan las películas según su preferencia hasta que una obtenga la mayoría necesaria.
Este mecanismo busca que el premio principal recaiga en la película que genere mayor consenso dentro de la industria.
La ceremonia de los Premios Oscar 2026 se realizará el 15 de marzo y será transmitida en vivo por televisión y plataformas de streaming para todo el mundo.
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