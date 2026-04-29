La reconocida humorista Gabriela Acher se presentará el próximo viernes 8 de mayo desde las 21 horas en el Teatro Mitre con su espectáculo unipersonal llamado “ ¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta? ”.

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Las entradas para la propuesta que combina humor, reflexión y una mirada aguda sobre el paso del tiempo, la identidad femenina y el envejecimiento con dignidad, ya están a la venta en ventas.autoentrada.com y en las boleterías del teatro en la calle Alvear 1009 de San Salvador de Jujuy.

“¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta?”.

Acher se presenta como una charla Ted, dirigida a las nuevas generaciones de mujeres. A las de 40, a las de 50, a las de 60, a las de 70. Que son nuevas porque hasta hace sólo 50 años no existían, o por lo menos no gozaban de lo que ahora nosotros llamamos vida.

Pero la universidad de Taho Lindo, en la Baja California, ha realizado un estudio genético a 150.000 mujeres entre esa franja de edades y reveló que gracias al hecho de que las nuevas generaciones se han divertido un 1.500 por ciento más que sus madres y abuelas, han logrado provocar una mutación en su ADN, que consiguió retrasar 20 años el gen del envejecimiento, y sólo a fuerza de voluntad.

Entonces, la pregunta es… ¿Los 60 son los nuevos 40? ¿Los 50 son los nuevos 30? ¿Los 40 son los nuevos 20? Este y otros interrogantes serán respondidos, en su infaltable consultorio sentimental. Chicas, si todavía están solteras... ¡ánimo!. Capaz que el amor de sus vidas, ¡todavía no nació!.

Quién es Gabriela Acher

La prestigiosa actriz tiene una trayectoria con exitosas temporadas televisivas y teatrales en Uruguay, Argentina y España. Muchas basadas en la potencia e inteligencia de sus personajes originales, que detrás de una sonrisa, cobijaban el pensamiento de la artista de avanzada.

Gabriela Acher llega a Jujuy con su nuevo unipersonal Gabriela Acher llega a Jujuy con su nuevo unipersonal

Muy joven estudió danza y canto por su cuenta, y empeñada en seguir su estrella, Gabriela en 1961 conoce a Eduardo D'Angelo, una de las estrellas del visionario “Telecataplum”, quien la presenta con los guionistas Jorge y a Daniel Scheck.

Acher participó activamente en papeles e ideas en las continuaciones creativas del colectivo de la risa oriental. A fines de los setenta alternaba la televisión. Y en los ´80 participó en “Tato Diet al borde del ataque de nervios”, entre otros grandes éxitos.