Las mujeres argentinas son más felices sin pareja

Cada vez más mujeres afirman que prefieren estar solas antes que sostener vínculos que no las hacen felices.

Cada vez más mujeres afirman que prefieren estar solas antes que sostener vínculos que no las hacen felices.

Un estudio reciente mostró que el 56% de las mujeres argentinas asegura que se siente más feliz sin pareja , un dato que abre una lectura sobre los cambios en los vínculos, las prioridades personales y la forma en que muchas mujeres atraviesan hoy su vida cotidiana.

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El relevamiento indica que, para una parte importante de las consultadas, la soltería ya no aparece asociada a la falta o a la espera, sino a una etapa valorada por la autonomía , la tranquilidad y el manejo del propio tiempo. En ese marco, muchas dijeron sentirse más cómodas sin una relación estable que implique obligaciones emocionales o de convivencia.

De acuerdo con los datos difundidos, el informe señala que más de la mitad de las mujeres argentinas encuestadas prefiere no estar en pareja porque considera que así vive con mayor bienestar. El dato central fue que el 56% respondió que es más feliz sola.

Cada vez más mujeres afirman que prefieren estar solas antes que sostener vínculos que no las hacen felices.

Entre los factores que explican esa percepción aparecen la posibilidad de organizar la vida sin depender de otra persona, evitar conflictos o exigencias propias de una relación y dedicar más tiempo al trabajo, a los proyectos personales, a los vínculos familiares o a las amistades.

el 56% de las mujeres en la Argentina asegura sentirse feliz estando soltera

al 49% de los hombres aseguran lo mismo

el 54% de las jóvenes consultadas afirma que nunca se quedó en una relación por miedo a estar sola

un dato que refleja mayor autonomía emocional y estándares más altos al momento de vincularse.

El 47% de las consultadas de entre 18 y 25 años, reconoce que lo que más disfruta es la independencia

el 39% de las mujeres comprendidas entre los 26 y 35 años destaca que lo que más valora de su independencia es la posibilidad de crecimiento personal.

Un cambio en la forma de pensar los vínculos

“Estamos viendo una transformación cultural profunda. La soltería ya no se vive necesariamente como carencia, sino como una etapa valiosa en sí misma. Las mujeres están priorizando su bienestar y eligen relaciones que realmente sumen”, explica Karima Ben Abdelmalek, CEO y presidenta de happn.

"La soltería ya no se vive necesariamente como carencia" "La soltería ya no se vive necesariamente como carencia"

El estudio también permite leer una transformación cultural más amplia. La idea de que la pareja es una condición necesaria para la felicidad parece perder peso frente a una mirada más centrada en el bienestar individual y la libertad de elección.

En ese escenario, muchas mujeres ya no ubican a la vida en pareja como una meta obligatoria, sino como una posibilidad más, que solo tiene sentido si mejora su calidad de vida. Cuando eso no ocurre, la soltería deja de verse como un problema y pasa a ser, para muchas, una elección válida y satisfactoria.